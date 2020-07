Un celular en papel de aluminio y US$ 1 millón en efectivo para una casa, la Fiscalía presenta un caso para mantener a Ghislaine Maxwell en prisión

Caso Jeffrey Epstein: ¿de qué acusan a Ghislaine Maxwell? 3:26

(CNN) — Los fiscales federales de Nueva York instaron a un juez a rechazar una solicitud de confinamiento en casa de Ghislaine Maxwell, la confidente del traficante sexual acusado Jeffrey Epstein; los fiscales dicen que ella es experta en esconderse y que había envuelto un teléfono celular en aluminio para evitar la detección de las autoridades.

“No habrá juicio para las víctimas si la acusada tiene la oportunidad de huir de la jurisdicción, y hay muchas razones para pensar que eso es exactamente lo que hará si es liberada”, escribieron los fiscales en una presentación judicial el lunes.

Los fiscales de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan le pidieron al juez que detuviera a Maxwell, quien fue arrestada bajo los cargos de que ayudó a reclutar, preparar y finalmente abusar de menores, diciendo que es un riesgo extremo de fuga con tres pasaportes y múltiples cuentas bancarias extranjeras.

La 'socialité' detrás de Jeffrey Epstein 3:38

Se espera que Maxwell aparezca por video ante un juez federal, este martes. Ella ha negado haber cometido cualquier crimen.

Se espera que al menos una de las presuntas víctimas de Maxwell hable en la audiencia y solicite que sea detenida, según los fiscales. También señalaron que desde el arresto de Maxwell, otras personas han presentado información.

En la presentación de este lunes, los fiscales dijeron que su propuesta de confinamiento domiciliario, rastreo de GPS y una fianza de US$ 5 millones garantizada, en parte, con una propiedad en Reino Unido, no vale “nada”.

Dijeron que Maxwell ha demostrado una habilidad para esconderse. Cuando los agentes del FBI fueron a arrestar a Maxwell en una mansión en Nueva Hampshire, el 3 de julio de 2020, en lugar de obedecer la orden del agente de abrir la puerta, Maxwell huyó a otra habitación y cerró la puerta detrás de ella, según la presentación de la corte. Después de que el FBI abrió la puerta, encontraron a Maxwell adentro y la arrestaron.

“Mientras los agentes realizaban un barrido de seguridad de la casa, también notaron un teléfono celular envuelto en papel de aluminio en la parte superior de un escritorio, un esfuerzo aparentemente equivocado para evadir la detección, no por la prensa o el público, que por supuesto no tendría capacidad de rastrear su teléfono o interceptar sus comunicaciones, sino por la policía”, escribieron los fiscales.

El hermano de Maxwell contrató a exmiembros del Ejército británico para proteger a su hermana en la propiedad de Nueva Hampshire, dijeron los fiscales. Maxwell proporcionó a uno de los guardias una tarjeta de crédito, en nombre de la compañía de responsabilidad limitada utilizada para comprar una propiedad de US$ 1 millón en un acuerdo en efectivo, para que hiciera compras a su nombre, según los fiscales.

“Como estos hechos dejan claro, no debería haber dudas de que la acusada es experta en vivir escondida”, escribieron los fiscales.

Los fiscales también impugnaron la propuesta de fianza de Maxwell para que seis personas firmen conjuntamente un bono de US$ 5 millones, que estaría asegurado en parte por una propiedad de US$ 3,75 millones en Reino Unido. También dijo que entregaría sus pasaportes y limitaría los viajes a los distritos sur y este de Nueva York.

El Gobierno dijo que Maxwell no identificó a las personas que firmarían su fianza por su nombre y dijo que no tienen la capacidad de confiscar propiedades en otro país. También dijeron que Francia, donde Maxwell tiene ciudadanía, no extradita a sus ciudadanos.

Los fiscales también citaron la propia riqueza de Maxwell como un medio para que ella huyera del país. Maxwell le reveló al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, en 2018 y 2019, mantuvo a veces US$ 2 millones en un banco inglés y tenía un saldo de US$ 4 millones en un banco suizo. Pero los fiscales dicen que las finanzas de Maxwell son “opacas”, señalando que no ha completado una declaración jurada que describa sus activos.

“Dada la gravedad de los delitos acusados, los recursos sustanciales de la acusada, su disposición a evadir la detección y sus mentiras bajo juramento, el Tribunal debería aceptar el paquete de fianza propuesto por lo que vale: nada”, escribieron los fiscales.