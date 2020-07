El libro de la sobrina de Trump rompe récords con ventas descomunales

Sale a la venta el libro de la sobrina de Trump 1:15

(CNN Business) — El libro revelador de Mary Trump había vendido la asombrosa cantidad de 950.000 copias al final de su primer día a la venta, dijo el jueves el editor Simon & Schuster.

Esa cifra, que incluía preventa, así como libros electrónicos y audiolibros, es un nuevo récord para Simon & Schuster, dijo la compañía.

El libro, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), salió a la venta el martes y retrata al presidente Trump de una manera poco halagadora.

Hace solo dos semanas, Simon & Schuster celebró el éxito de otro libro revelador de Trump, el del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. El libro, La habitación donde sucedió, vendió más de 780.000 copias en su primera semana de ventas.

Es raro que los libros vendan cientos de miles de copias en una sola semana de ventas, y la mayoría de los libros nunca venderán tantos.

Too Much and Never Enough se unirá a otros libros sobre Trump que se convirtieron en éxitos de ventas sensacionales.

Fear del legendario periodista Bob Woodward había vendido 900.000 copias al final de su primer día de ventas oficiales. A Higher Loyalty del ex director del FBI James Comey había vendido 600.000 copias al final de su primera semana en las tiendas. Y Fire & Fury, el exitoso libro de Michael Wolff, vendió más de 1,7 millones de copias tras un mes de ventas.

Las ventas reflejan un apetito significativo por los libros que ofrecen versiones internas de la administración Trump.

En algunos casos, Trump o sus aliados han tratado de bloquear libros poco halagadores sobre él, lo que puede ser contraproducente y proporcionar un impulso publicitario adicional a los libros.

Mary Trump enfrentó un litigio de Robert Trump, el hermano del presidente, quien argumentó en la corte que violaba un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump. Pero un juez de Nueva York finalmente permitió su liberación.