La Casa Blanca dice que Trump sí siguió las pautas después de que la alcaldesa de Atlanta lo acusara de violar la ley de mascarillas

(CNN) — La Casa Blanca dijo el miércoles por la noche que el presidente Donald Trump siguió las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. durante su viaje a Atlanta después de que la alcaldesa de la ciudad lo acusó de violar la ley al no usar una máscara en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.



Trump fue visto sin máscara durante su visita a Atlanta el miércoles, y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo a Wolf Blitzer de CNN en “The Situation Room” que Trump violó la ley. El aeropuerto de Hartsfield-Jackson es propiedad y está operado por la ciudad de Atlanta y, por lo tanto, está incluido en su decreto que requiere máscaras, dijo Bottoms.

Cuando se le solicitó una respuesta, la Casa Blanca no abordó directamente la acusación de Bottoms y dijo que Trump seguía la orientación de los CDC.

“El presidente toma muy en serio la salud y la seguridad de todos los que viajan para apoyarlo a él y a todas las operaciones de la Casa Blanca”, dijo el subsecretario de Prensa, Judd Deere, en un comunicado a CNN.

“Al prepararse y llevar a cabo cualquier viaje, las Operaciones de la Casa Blanca colaboran con el médico del presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca, para garantizar que los planes incorporen la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al covid-19 en la mayor medida posible”.

Un funcionario de la administración agregó que el presidente y todos los que están cerca de él son examinados y que él nunca salió del aeropuerto.

Trump usó una máscara durante una visita al Centro Médico Walter Reed el sábado, fue la primera vez que lo vieron usando una mascarilla en público después de semanas de que su personal le pidiera que lo hiciera.

Bottoms, una de los principales prospectos para ser presunta compañera de fórmula a la presidencia del demócrata Joe Biden, dijo durante la entrevista con Blitzer que no estaba sorprendida por la decisión de Trump de no usar una máscara.

“Entonces, al no usar una máscara, el presidente Trump violó la ley en la ciudad de Atlanta, pero de alguna manera no me sorprende que haya ignorado nuestras reglas y regulaciones en la ciudad”, dijo.

“Pero fue alentador ver que otros tenían cierta consideración por lo que estamos haciendo y tratando de lograr en Atlanta y eso es para frenar la propagación del covid-19”.

Sin embargo, sus comentarios se producen en medio de una disputa con el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, sobre si su ordenanza del uso obligatorio de máscara es aplicable en la ciudad, ya que va más allá de las medidas que ha implementado.

Bottoms sostiene que, dado que el aeropuerto es propiedad y está operado por la ciudad, está bajo su jurisdicción hacer cumplir, y no usar una máscara puede ser castigado con una multa e incluso hasta seis meses de cárcel.

Un decreto que Kemp firmó el miércoles incluyó un texto que prohíbe a los gobiernos locales implementar reglas que exijan que las personas usen mascarillas y coberturas faciales en lugares públicos.

Cuando se le preguntó si iba a darle una citación a Trump, Bottoms dijo: “Solo una citación que lo envíe de regreso a Washington, DC”.