India registra 1 millón de casos de covid-19… y los más pobres son los más afectados

Nueva Delhi (CNN) — La India pasó el millón de casos de coronavirus, este viernes. El Ministerio de Salud reportó un récord de 34.956 nuevas infecciones en solo 24 horas.

Mientras la India es ya el tercer país, después de Estados Unidos y Brasil, en alcanzar ese hito, son los marginados de la nación los que más sufren por el devastador costo económico de los cierres patronales y la pérdida de empleos.

Cuando el actor Amitabh Bachchan dio positivo por covid-19, el pasado fin de semana, por ejemplo, la leyenda de Bollywood fue ingresada de inmediato en una unidad de aislamiento, en el hospital Nanavati, de Mumbai, a pesar de tener síntomas leves.

Mientras tanto, en toda India, los pacientes con virus críticos están siendo rechazados en los hospitales públicos y privados por falta de camas, personal y equipo, a medida que los sistemas de salud se doblan bajo la presión de la creciente pandemia.

El tratamiento de Bachchan puso de relieve la marcada división de la riqueza de la India, que la pandemia de coronavirus a veces ha convertido en una cuestión de vida o muerte.

Si bien más de 270 millones de personas en toda India pudieron salir de la pobreza entre 2006 y 2016, el país sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, con el 10% de la población que posee el 77% de la riqueza nacional total, y esa brecha solo continúa ampliándose, según Oxfam.

Además del acceso desigual a la atención médica, para quienes viven hombro con hombro en barrios marginales urbanos superpoblados —alrededor de 74 millones de personas— el distanciamiento social es imposible. Hay poca agua corriente o saneamiento, lo que los pone en mayor riesgo de contraer el virus.

Si bien los ricos de la India pueden comprar una mejor atención médica y aislarse más fácilmente, con las fronteras del país cerradas y los vuelos internacionales cancelados en su mayoría, ellos también tienen que quedarse y enfrentar la crisis.

Mientras la pandemia muestra a la sociedad, los expertos señalan la rica necesidad de la India de evaluar cómo el país depende y trata a los trabajadores informales, que constituyen la mayoría de la fuerza laboral del país.

Todo, desde los derechos laborales, el acceso a una buena educación y la atención de la salud y el bienestar, de repente está bajo el microscopio.

Alrededor del 60% de los 1.300 millones de personas de la India se consideran pobres, y aproximadamente el 21% sobrevive con US$ 2 por día. A menudo trabajan como trabajadores no calificados o asalariados en diversas industrias, como la agricultura o la construcción. En las principales ciudades, forman una fuerza laboral de conductores de bicitaxi, limpiadores de calles y desagües, vendedores de verduras, repartidores y trabajadores domésticos.

“Nueve de cada diez personas trabajan informalmente y no es que no las veamos”, dijo Harsh Mander, escritor indio y activista de derechos humanos. “Están en todas partes y, sin embargo, nunca los vemos como seres humanos, los vemos como mano de obra disponible a precios baratos y asequibles para que nuestras vidas sean cómodas”.

Cuando la ayuda se detiene

Debido al confinamiento, por primera vez, muchos indios de clase media y alta, que dependen de un ejército de sirvientas, cocineras, limpiadoras, conductores y jardineros, tienen que cocinar sus propios alimentos, limpiar sus propias casas y sacar su propia basura.

“Nuestra dependencia es enorme, cada hogar, incluso un hogar de clase media, tiene una criada que viene a limpiar utensilios o a lavar ropa, todos los días del año”, dijo Sayli Udas-Mankikar, investigadora principal de la Observer Research Foundation, en Mumbai. “Puedes preguntarle a cualquier indio hoy y dirán que ‘estoy luchando con las tareas del hogar porque nunca lo has hecho'”.

Algunos dicen que el confinamiento les ha dado una nueva apreciación por la ayuda doméstica que dicen que a menudo daban por sentado.

“He comenzado a darme cuenta y apreciar el privilegio que he comparado con otros más. Especialmente cuando mi área (en Nueva Delhi) estaba en una zona de contención y solo tenía acceso a cosas básicas como frutas y verduras, además de otros elementos esenciales”, dijo Ankita Dasgupta, quien trabaja en relaciones públicas para un servicio de transmisión de música en Mumbai.

Vedika Agarwal, fundadora de la organización sin fines de lucro Juvenil y Educativa, con sede en Chennai Yein Udaan, dijo que la cuarentena ha obligado a algunas personas a abrir los ojos “a las luchas de aquellos que hacen las tareas domésticas que mantienen a la sociedad en marcha, desde los barrenderos, limpiadores de desagües y alcantarillas, repartidores, a quienes trabajan en sus casas todos los días.

“Creemos que conocemos la pobreza simplemente porque interactuamos con ellos o que entendemos sus dificultades porque estamos en contacto cercano con ellos. Pero el confinamiento y todas las repercusiones han arrojado luz sobre las diversas luchas que las familias realmente enfrentan cada día de sus vidas”, dijo.

El viernes, más de 400 millones de personas en Bihar, Uttar Pradesh y la capital de Karantaka, Bengaluru, volvieron a ingresar condiciones de encierro después de un aumento en los casos de covid-19.

Si bien sus empleadores pueden superar el encierro viendo a Netflix en apartamentos con aire acondicionado o casas cerradas, las trabajadoras domésticas lucharon por distanciarse socialmente en viviendas o barrios marginales informales cercanos. Udas-Mankikar dijo que trabajan principalmente con contratos verbales y hay poca o ninguna seguridad social disponible para ellas.

Archan Ghose, diseñador gráfico en Nueva Delhi, dijo que algunos trabajadores diarios sentían que no podían confinarse y continuaron trabajando, ya que “necesitan los salarios que obtienen de dos o tres hogares para administrar sus propios hogares y cuidar de su familia. “No tienen otra opción, si no trabajan, no se les paga”, dijo Ghose.

Sin embargo, no todos los empleadores han sido tan empáticos.

Aparna Sanyal, de 38 años, es una trabajadora doméstica de Bengala Occidental. Ella apoya a su esposo e hijo limpiando y cocinando en varias casas en Nueva Delhi, pero se vio obligada a detenerse durante el cierre de tres meses. Debido a que sus ingresos se agotaron, Sanyal dijo que pidió prestado dinero para pagar su alquiler mensual de US$ 73 y la factura de electricidad de US$ 22 durante tres meses.

“En las noticias habían dicho que (incluso si no podemos ir a trabajar durante el cierre) nuestros empleadores deberían pagarnos el salario, pero mis empleadores no me pagaron, sin embargo, no puedo luchar contra ellos”, dijo.

Dado que su esposo también perdió su trabajo, los ingresos de la familia dependían de ella. “Mi hogar no puede funcionar así sin ingresos”, dijo.

Cuando muchas personas como Sanyal se preocupan por pagar el alquiler, Shreya Adhikari, que trabaja como escritora de contenidos en la capital, dijo que está “sorprendida” de que las personas que se han quejado más del confinamiento sean aquellas que están “bien educadas, leídas e informadas”.

Un juego que está cambiando las actitudes

En el juego en línea “Survive Covid“, los jugadores asumen el papel de una trabajadora doméstica que debe atravesar un confinamiento de 21 días, mientras alimenta a su familia sin quedarse sin dinero o contraer coronavirus.

Agarwal, fundadora de una ONG con sede en Chennai, diseñó el juego, con la firma de tecnología XR Labs, para dar a sus compañeros empatía por los desafíos que enfrentan las familias pobres en la pandemia. Hasta ahora, más de 200.000 personas han jugado.

Las decisiones que deben tomarse incluyen: ¿Debo usar el suministro reducido de agua para limpiar los platos en lugar de lavarme las manos regularmente y aumentar el riesgo de infección? ¿Debo gastar dinero en una prueba de covid-19 para un pariente enfermo y agotar mis ahorros, dejando a mis hijos en riesgo de pasar hambre?

“Se trataba de darles una voz y amplificar una voz que no se escuchaba”, dijo Agarwal, y agregó que estas son las elecciones que enfrentan los pobres y marginados todos los días.

Ella dijo que la gente no piensa en “¿qué pasaría si un ventilador estallara en esta casa, cómo sobrevivirían al verano?” durante la pandemia, mientras que las escuelas privadas tienen la capacidad de cambiar al aprendizaje en línea, Agarwal dijo que las escuelas del Gobierno lucharon por proporcionar una educación básica. Muchas familias no podían permitirse la tecnología para el aprendizaje en línea, y algunas no tienen acceso confiable a internet, o incluso electricidad.

“La gente no se daba cuenta de eso”, dijo Agarwal. “Mucho se extendió y dijo: Esto es una revelación”.

Agarwal, quien trabaja con familias de bajos ingresos, dijo que muchos padres angustiados estaban ansiosos por saber de dónde vendría su próxima comida, cómo pagarían el alquiler sin un trabajo, todo mientras se mantenían a salvo del virus.

Ella dijo que una mujer la llamó temiendo por su vida porque estaba encerrada con su esposo abusivo y alcohólico que estaba experimentando síntomas de abstinencia. “La única forma en que pensó ayudar era quitarles la vida. Fue muy traumático y creo que es una experiencia que muchas mujeres han enfrentado”, dijo.

Srivatsan Jayasankar, cocreador del juego y cofundador y presidente ejecutivo de XR Labs, dijo que el contraste era marcado entre esas preocupaciones y las que tenían sus amigos: se quejaban cuando no podían viajar o salir a restaurantes debido al confinamiento.

“Queríamos resaltar los privilegios que las personas tienen mientras se quedan en casa, sus necesidades básicas están completamente atendidas mientras que una gran parte de la comunidad todavía lucha por satisfacer sus necesidades básicas”, dijo Jayasankar.

Agarwal y Jayasankar dicen que están sorprendidos por la reacción positiva al juego y esperan que mueva a las personas para ayudar a los menos afortunados. El juego incluye una opción para donar, y Agarwal dijo que hasta ahora han recaudado más de INR 500.000 (US$ 6.600), que se destina a proporcionar comestibles, saneamiento y kits educativos a familias marginadas en el estado de Tamil Nadu.

“Muy cerca del hambre”

Todavía hay personas en la India que están “muy cerca del hambre”, dijo Mander, el activista de derechos humanos, y más donde una enfermedad o catástrofe puede llevarlos a la pobreza.

Dijo que la cuarentena se impuso sin pensar en los pobres de la nación.

“Cuando esta catástrofe nos golpeó, lo que se reveló fue cuán dispuestos estábamos a abandonarlos por completo. Las protecciones del encierro nunca podrían extenderse a los pobres. Para quedarse en casa, primero debe tener una casa y una donde se pueda estar socialmente distanciada, donde tienes agua corriente y un trabajo que puedes hacer desde casa”, dijo.

Ya hay señales de que los impactos económicos de la pandemia están deshaciendo parte del desarrollo que la India ha alcanzado en los últimos años para aliviar la pobreza, según Agarwal. Ella dijo que hay evidencia de que un gran porcentaje de niñas en casas de bajos ingresos no volverán a la escuela debido a los efectos compuestos del cierre.

“Hay tanta incertidumbre acerca de cómo iban a llevar a esas niñas a la escuela cuando la comida fuera la necesidad primordial y los padres no van a priorizar la escolarización”, dijo.

Udas-Mankikar, de OFR, dijo que cree que la pandemia “ya nos ha retrasado unos años”.

Cuando se anunció el confinamiento, millones de trabajadores migrantes se unieron a un éxodo masivo, dejando las ciudades para regresar a sus pueblos, muchos de ellos a pie. Udas-Mankikar dijo, en Mumbai, que muchos de los que quedaron aún no han regresado a trabajar.

“¿El gran signo de interrogación es qué les sucede? Muy a menudo pienso en lo que le sucedió al vendedor de verduras que estaba sentado afuera de mi casa. ¿Qué le pasó a la mujer que recoge la basura afuera de mi casa? Me pregunto ¿dónde están?”, dijo Udas-Mankikar. “Estoy realmente preocupado por los trabajos, (las personas) pueden pasar unos meses, pero ¿qué pasa después de eso?”.

El mes pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que otros 120 millones de niños en el sur de Asia podrían verse empujados a la pobreza debido a las cuarentenas por el coronavirus y el impacto a largo plazo de la crisis económica. El acceso a las escuelas, la planificación nutricional, una pausa en los programas de vacunación y un mayor riesgo de abuso bajo encierro son algunos de los problemas que enfrentan y seguirán enfrentando los niños en todo el sur de Asia, en los próximos meses, según el informe. Uno positivo que Udas-Mankikar ve es un “pensamiento más amplio en la mente de las personas”.

“Porque en algún lugar se está reconociendo realmente el valor de esta clase, al menos entre las personas que los están empleando. Ha ido más allá de solo pensar en ellos como personas que viven en viviendas informales”, dice Udas-Mankikar.

Agarwal dijo que ha visto a más personas intensificando, donando dinero u ofreciéndose como voluntarios para iniciativas de ayuda en todo el país que ayudan a garantizar que las familias sean alimentadas o tengan acceso a suministros de saneamiento.

“Mucha gente ha estado diciendo: Mire si tengo la capacidad, ¿por qué no ayudar a alguien que literalmente ha construido mi economía, o ha construido la casa en la que vivo, o da servicio diario en la casa en la que vivo a? ( La pandemia) ha resaltado definitivamente las diferencias”, dijo.

— Vedika Sud y Esha Mitra de CNN contribuyeron a este informe.