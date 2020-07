AMLO dice que los comentarios de Trump sobre el coronavirus en México son una forma de campaña electoral

Más restricciones en la frontera entre EE.UU. y México por el covid-19 3:23

(CNN) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los comentarios hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los que menospreció el estado del coronavirus en México, y dijo que eran una forma de campaña electoral.

Hablando en su habitual discurso matutino a la nación este lunes, se le preguntó a López Obrador sobre los comentarios que hizo Trump a Chris Wallace en Fox News Sunday.

Durante la entrevista, el presidente Trump restó importancia a la propagación del virus en Estados Unidos, una vez más, y culpó al número de pruebas de detección hechas como la causa del alto número de casos en el país. El presidente sí reconoció que en algunos lugares del país el virus se parecía más a “llamas” que a “brasas” y luego dijo que en ciertas áreas había “algo de aumento”. Como parte de ese intercambio, Trump desvió la atención a otros países que también luchan por contener la propagación del coronavirus, al tiempo que insistió en que lugares como Florida “estarán bajo control”.

“Y, ya sabes, no es solo este país, son muchos países. No hablamos de eso en las noticias. No hablan de México y Brasil y de partes de Europa, que en realidad fueron atacadas antes que nosotros, por lo que están un poco por delante en ese sentido”, dijo Trump a Wallace. “Pero echen un vistazo, ¿por qué no hablan de México? Que no nos está ayudando. Y todo lo que puedo decir es gracias a Dios que construí la mayor parte del muro, porque si no lo tuviera, tendríamos un problema mucho mayor con México”.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios del lunes, AMLO hizo caso omiso de los comentarios de Trump y los tildó de ser una parte de la campaña electoral.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, no estoy de acuerdo, pero no lo enfrentaré. Acabamos de visitar Estados Unidos. La relación entre el gobierno de Estados Unidos y México es muy buena; no somos vecinos lejanos”, dijo. “También debemos considerar que la campaña electoral de Estados Unidos está a punto de comenzar, es una temporada especial en la que cualquier país del mundo diría más comentarios, más anuncios, más debate, pero no entraremos en ella”. AMLO agregó: “Siempre respetaremos la opinión del presidente Donald Trump”.

AMLO dijo que no está “contento o satisfecho” con el estado de la propagación de la pandemia en el país, pero insistió en que México está haciendo todo lo posible para salvar vidas. Un total de 39.184 personas han muerto por el coronavirus en México desde que comenzó la pandemia y el número total de infecciones es de 344.224.