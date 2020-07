Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito la primera misión a Marte del mundo árabe

(CNN) — Emiratos Árabes Unidos lanzó el domingo con éxito su sonda Hope Probe con destino a Marte, siendo la primera misión interplanetaria del mundo árabe y la primera de tres misiones internacionales al Planeta Rojo este verano.

La sonda Hope despegó del Centro Espacial Tanegashima en Japón, después de un retraso la semana pasada debido al mal tiempo. El cohete se separó con éxito del vehículo de lanzamiento y la sonda ha establecido una comunicación bidireccional con el segmento terrestre en Dubai.

Se espera que la sonda Al Amal, como se la llama en árabe, llegue a Marte en febrero de 2021. Será la primera vez que los Emiratos Árabes Unidos orbitan Marte y la sonda permanecerá en órbita durante un año marciano, equivalente a 687 días en la Tierra, para recopilar datos sobre la atmósfera de Marte.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020