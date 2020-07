Los republicanos y la Casa Blanca están divididos sobre nuevo paquete de ayuda para la economía por la pandemia

Si acaban los subsidios en EE.UU., ¿habrá otro paquete de estímulo? 1:20

(CNN) — Los republicanos del Senado y la Casa Blanca siguen en desacuerdo sobre varios componentes centrales de su próxima propuesta de estímulo económico después de un día completo de negociaciones en el Capitolio.

Con menos de tres semanas para el receso de agosto, y con el virus todavía asolando muchos rincones del país, las negociaciones del martes marcaron poco progreso y, en cambio, se convirtieron en un día de sesiones de ventilación para los miembros de la base, cada uno con su propia idea de cómo abordar el próximo capítulo de gastos. Todo se produce pocos días antes de que expire una mejora federal de US$ 600 al seguro de desempleo.

Las divisiones surgen en cuestiones clave, desde la insistencia del presidente Donald Trump en un recorte de impuestos sobre la nómina hasta el impulso de la administración para vincular el dinero de la educación con la reapertura de las escuelas. También hay varios republicanos que se oponen profundamente a avanzar en una propuesta vinculada a comenzar en alrededor de US$ 1 billón.

Otros 1,5 millones de solicitudes de desempleo en EE.UU. 0:59

“Todos tienen su propia idea”, dijo el senador Kevin Cramer, un republicano de Dakota del Norte, cuando salió de una reunión a puerta cerrada.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, está presionando para que los republicanos se unan en torno a una propuesta que sirva como punto de partida para las negociaciones con los demócratas del Congreso, que ya aprobaron una medida de US$ 3 billones en mayo. Él les dijo a los periodistas, el martes, que la propuesta que está empujando “goza de un apoyo bastante significativo entre los senadores republicanos”. Pero reconoció que “no todos” la apoyan.

McConnell, en un discurso pronunciado anteriormente, describió los componentes clave que se espera que estén en el plan del Partido Republicano, incluidos US$ 105.000 millones para las escuelas, una segunda ronda de financiación específica para el programa de préstamos perdonables para pequeñas empresas, otra ronda de pagos directos y responsabilidad protecciones para empresas, hospitales, trabajadores de la salud y escuelas. Es una propuesta que una gran parte de la conferencia republicana está ansiosa por respaldar, pero varios miembros clave siguen en discusión con la Casa Blanca.

Los problemas, que se habían ido desarrollando durante una buena parte del día a medida que los senadores republicanos plantearon inquietudes, preguntas u oposición directa a los principios clave de la Casa Blanca, quedaron al descubierto en un almuerzo a puerta cerrada, este martes, al que asistieron el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows.

“Mucha gente tenía mucho que perder de vista”, le dijo un senador republicano a CNN. Varios senadores hablaron en contra de la eficacia del impuesto sobre la nómina, dijo el senador. Otros criticaron el camino general hacia otro paquete de gasto significativo por completo.

Múltiples republicanos, según una persona presente en la sala, plantearon la cuestión de que la reducción de impuestos es demasiado costosa y lleva demasiado tiempo implementarla en un momento en que el país necesita un impulso rápido a la economía.

“Tal vez tres personas lo plantearon y todos decían lo mismo: tal vez esto no es necesario”, dijo la persona sobre los senadores republicanos que plantearon objeciones.

En EE.UU. 42,6 millones pidieron subsidios por desempleo 0:44

Meadows dijo que los funcionarios de la administración vieron el almuerzo como una sesión de escucha y lo describieron como “más justo, los senadores hablando y expresando frustraciones sobre quizás dónde están las cosas”.

Los republicanos todavía planean presentar su propuesta esta semana, y McConnell dejó en claro que sigue habiendo un sentido de urgencia con millones de personas sin trabajo y con el virus aún afectando partes del país.

“El mercado laboral estadounidense necesita otra inyección de adrenalina”, dijo McConnell.

Pero a medida que los republicanos trabajan en lo que terminará en la propuesta republicana, algunos senadores ya se están alineando contra lo que sea que McConnell presente.

“En el almuerzo de hoy les pregunté a mis colegas republicanos, ‘¿Qué demonios estamos haciendo?'”, dijo el senador Ted Cruz, republicano de Texas, a CNN después del almuerzo a puerta cerrada. “Veremos dónde termina esto, todavía no conocemos los detalles de esta propuesta inicial, pero, como está escrito en este momento, no solo soy un no, soy un maldición: NO”.

El senador Rand Paul, un republicano de Kentucky, expresó sentimientos similares cuando salió temprano del almuerzo, subrayando el cambio en la dinámica entre los senadores republicanos desde que el paquete inicial de US$ 2,2 billones se aprobó por unanimidad, en marzo.

Las divisiones entre la Casa Blanca y los republicanos se producen en un momento en que los miembros de la base han visto cómo las encuestas del presidente se hundían en estados clave clave y cuando Estados Unidos ha luchado para sacudirse el control del nuevo coronavirus como los aliados en todo el mundo han logrado resultados mucho mejores. Las negociaciones también se producen cuando miles de millones siguen sin gastarse en los últimos paquetes de estímulo, un punto que los conservadores argumentan que la próxima ronda debe ser más específica.

Las opiniones divergentes entre la Casa Blanca y los republicanos del Senado han tenido el efecto de retrasar las negociaciones que se espera comiencen esta semana.

“No podemos negociar sobre un concepto vago. Necesitamos un proyecto de ley específico”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York que estuvo en una reunión separada con Mnuchin, Meadows y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “¿Cuándo pueden conseguirnos ese proyecto? Quién sabe”.

Mnuchin, citando los fondos de desempleo mejorados que caducan, está presionando por un acuerdo para fines de la próxima semana.

“Vamos a tratar de hacer algo para fines de la próxima semana”, les dijo a los periodistas en el Capitolio. “Ese es el período de tiempo porque queremos hacer algo antes de que expire el seguro de desempleo. Este es un proceso”.

La reunión de aproximadamente 75 minutos entre los negociadores de la Casa Blanca y los líderes demócratas representó las primeras conversaciones sustanciales entre las dos partes en meses. Pero sin una propuesta republicana, Meadows reconoció que las negociaciones reales tendrían que esperar.

“Obviamente, el líder y la presidenta están a la espera de cualquier orientación de los republicanos del Senado”, dijo Meadows al reportero al abandonar la reunión con los demócratas, que calificó de “muy buena”.

Un área de progreso, según los senadores republicanos, fue la financiación de pruebas y medidas de seguimiento y otras agencias clave de salud pública. Los nuevos fondos, propuestos por los republicanos del Senado, se habían convertido en una disputa central después de que la Casa Blanca propusiera reducir a cero las subvenciones estatales para pruebas y nuevos fondos para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud, así como reducir el dinero para los esfuerzos sobre el virus del Pentágono.

Meadows y Mnuchin, en el transcurso de varias horas y dos días, se reunieron con los tres senadores republicanos responsables de asuntos de salud y apropiaciones: los senadores Richard Shelby, de Alabama; Lamar Alexander, de Tennessee, y Roy Blunt, de Missouri, para intentar resolver las diferencias.

Blunt dijo que el personal está trabajando para que los negociadores de la administración reciban más detalles sobre sus solicitudes y necesidades específicas antes de llegar a un acuerdo final. Blunt calificó las discusiones con Mnuchin y Meadows “muy francas”, pero dijo que las cosas se están “moviendo en la dirección correcta”.

“Como todo aquí, no se hace nada hasta que se hace todo, pero nos estamos acercando”, dijo Blunt.