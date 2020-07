TikTok podría venderse a inversores estadounidenses para evitar que se bloquee en EE.UU., según informes

TikTok, bajo la lupa del gobierno de Trump 1:26

Hong Kong (CNN Business) — ¿Podría una adquisición estadounidense de TikTok evitar que se bloquee en Estados Unidos?

Según los informes, los inversores estadounidenses están considerando comprar la aplicación para compartir videos de la empresa matriz china ByteDance en un esfuerzo por salvar la considerable presencia de TikTok en Estados Unidos.

MIRA: TikTok planea crear 10.000 empleos en EE.UU., mientras el gobierno de Trump evalúa prohibirla

Un grupo de inversores, incluidas las firmas de capital de riesgo Sequoia y General Atlantic, están considerando comprar una participación mayoritaria, según The Information y Financial Times (FT). Los inversores están hablando con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otros reguladores sobre si una escisión de TikTok calmaría las preocupaciones de EE. UU. sobre la compañía, según diario Financial Times, que citó fuentes anónimas.

Los informes se producen mientras TikTok enfrenta un escrutinio más intenso en Washington. Las tensiones entre Estados Unidos y China han aumentado a medida que las dos potencias luchan por el comercio, la tecnología, la seguridad nacional y los derechos humanos. ByteDance ofrece una aplicación muy similar llamada Douyin, con el mismo logotipo y marca que TikTok, en China. Según el FT, retendría una participación minoritaria en TikTok en virtud del acuerdo que se está discutiendo.

TikTok se negó a comentar el jueves sobre una posible venta a inversores estadounidenses, y se refirió a un anuncio a principios de este mes de que ByteDance está sopesando los cambios en su estructura corporativa. El diario Wall Street Journal informó en ese momento que dichos cambios podrían incluir el establecimiento de una sede para la aplicación de video fuera de China, o una nueva junta directiva.

MIRA: TikTok, en medio de una batalla para no ser bloqueado por EE.UU.

“Confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok y haremos públicos nuestros planes cuando tengamos algo que anunciar”, dijo el jueves un portavoz de TikTok en un comunicado.

General Atlantic declinó hacer comentarios. Sequoia no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

TikTok ha estado tratando de distanciarse de su propietario con sede en Beijing durante meses.

TikTok contrató al veterano de Disney Kevin Mayer como presidente ejecutivo en mayo. Su oficina principal se encuentra en el condado de Los Ángeles y tiene oficinas en Londres, París, Berlín, Dubai, Mumbai, Singapur, Yakarta, Seúl y Tokio.

Pero que ByteDance venda TikTok, la única aplicación importante de redes sociales creada por una empresa china, para ganar una tracción significativa a nivel mundial, sería un gran movimiento. Y aún podría no ser suficiente para aliviar las preocupaciones en Washington, donde los legisladores y los funcionarios estadounidenses alegan que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional porque Beijing podría utilizarla como una herramienta de espionaje. TikTok ha negado esas acusaciones.

MIRA: Instagram trabaja para lanzar Reels, la competencia de TikTok, a nivel mundial

El secretario de Estado Mike Pompeo y otros funcionarios estadounidenses dicen que están considerando prohibir TikTok. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para prohibir que los empleados federales descarguen TikTok en dispositivos emitidos por el gobierno. Y la campaña de reelección del presidente Donald Trump actualmente está publicando anuncios de Facebook que critican la aplicación.

Los anuncios declaran que “TikTok te está espiando” y enlazan con una encuesta y un registro en una lista de correo de la campaña de Trump preguntando si TikTok debería ser prohibido en Estados Unidos.

Wells Fargo ha dado instrucciones a sus empleados para eliminar la aplicación de los dispositivos de la compañía. Y TikTok también está bajo presión en otros países.

La compañía se retiró de Hong Kong a principios de este mes, luego de que China impuso una controvertida ley de seguridad nacional en la ciudad. El mes pasado, India prohibió TikTok junto con varias otras aplicaciones chinas populares, en medio de las crecientes tensiones con China. La aplicación también enfrenta un mayor escrutinio en Australia, según el afiliado de CNN 9 News Australia.