Estados Unidos tiene una cuarta parte de los casos mundiales de covid-19, pero algunos líderes locales dicen que no harán cumplir las órdenes de usar mascarillas

(CNN) — Estados Unidos tiene una cuarta parte de los casos mundiales de coronavirus y, a medida que los funcionarios trabajan para frenar su propagación desenfrenada, cubrirse la cara sigue siendo un punto de discordia con algunas autoridades locales que se niegan a cumplir las órdenes.

La policía de Miami, Florida, lo que los expertos llaman el epicentro del coronavirus del país, emitió más de 300 citaciones en 10 días a individuos y empresas que no cumplen con la orden local de usar mascarillas.

“La tasa de crecimiento (de casos) ha mostrado un aplanamiento desde que implementamos las máscaras en el dominio público y estamos siguiendo los consejos de nuestros profesionales de la salud y los administradores de nuestros hospitales que nos dicen que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en la aplicación”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, a CNN el domingo. “Creamos una fuerza especial para eso y hemos emitido cientos de multas en el transcurso de la semana”.

El condado ha reportado más de 100.000 casos de coronavirus, más casos que todos menos 12 estados. Durante el fin de semana, las UCI tenían una capacidad del 137% y había alrededor de 334 pacientes con ventiladores, un aumento de aproximadamente el 64% en dos semanas, según datos del condado.

Si bien el gobernador de Florida no ha ordenado un mandato a nivel estatal, el condado de Miami-Dade anunció a principios de este mes que estaba endureciendo las restricciones en torno a su orden de cubrirse el rostro al castigar a los infractores con una multa de US$ 100. Alrededor de 150 citaciones han sido enviadas a empresas y 174 citaciones a individuos, dijo el detective del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, destacó la importancia de cubrirse la cara durante una visita a Kentucky durante el fin de semana.

“Lo que hemos recomendado es que el 100% de las personas deben usar máscaras en cualquier espacio público interior”, dijo.

Birx dijo que el grupo de trabajo estaba observando 14 estados que han visto un aumento significativo en los casos, incluida Florida, y sugirió que esos estados consideren cerrar bares y limitar las reuniones en interiores a menos de 10 personas.

El patrón de infecciones que los funcionarios están viendo en estos estados, dijo Birx, es que los jóvenes menores de 30 años generalmente son los primeros en contraer el virus y luego, sin saberlo, lo transmiten a sus padres, quienes luego lo transmiten a los abuelos y otras personas mayores.

Los estados de preocupación incluyen Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia, dijo Birx.

Los sheriffs se resisten a hacer cumplir las órdenes de usar mascarillas

En Indiana, donde entró en vigencia una orden de usar mascarillas en todo el estado el lunes por la mañana, los sheriffs en al menos cuatro condados dijeron que no cumplirían la orden, según WXIN, afiliado de CNN.

“Si se desarrollara una perturbación u otro problema, los diputados responderían como siempre; sin embargo, no responderemos únicamente por las denuncias de una violación del decreto”, dijo el sheriff del condado de Johnson, Duane Burgess, según el afiliado.

En Ohio, donde el gobernador emitió una orden de usar mascarillas en todo el estado la semana pasada, un sheriff ya dijo a principios de este mes que no cumpliría ningún tipo de mandato, según WLWT, afiliado de CNN.

“Puedo decirles esto: no soy la policía de las máscaras. No voy a exigir el uso de máscaras. Esa no es mi responsabilidad. Ese no es mi trabajo. La gente debería poder tomar esas decisiones por sí mismas”, dijo el sheriff del condado de Butler, Richard Jones.

E incluso los principales minoristas, como Walmart, que llegaron a los titulares la semana pasada por los nuevos requisitos de máscaras para sus clientes, ahora dicen que no prohibirá a las personas que se nieguen a cubrirse las compras en sus tiendas.

Pero los expertos en salud pública han destacado que si los estadounidenses usaran máscaras faciales y practicaran un distanciamiento social constante, los efectos podrían ser drásticos: los casos podrían comenzar a disminuir en cuestión de semanas y el impacto de ambas precauciones podría ser casi tan efectivo como otra ronda de confinamiento.

12 estados reportan más de 100.000 casos

Con una tendencia ascendente continua, California lidera el país con el mayor número de infecciones totales, más de 452.280, seguido de Florida, Nueva York y Texas.

Al menos 36 condados están en la lista de vigilancia de California y se les ha ordenado cerrar muchas de sus operaciones en interiores. Hasta ahora, más de 8.100 muertes en todo el estado se han relacionado con el virus y al menos 6.912 personas están hospitalizadas con 1.993 personas en UCI. Los funcionarios de salud dijeron que la tasa de positividad del estado, un indicador clave de la rapidez con que el virus se está propagando dentro de una comunidad, está en aumento.

Según los datos del estado, esa tasa de positividad (la cantidad de personas que dieron positivo en comparación con la cantidad de personas que se hacen la prueba) es de aproximadamente el 7,5%. A modo de comparación, Nueva York ha reducido su tasa a alrededor del 1%, una estadística que el gobernador promocionó como “realmente una gran noticia“. La tasa de positividad del condado de Miami-Dade es de aproximadamente el 18%, según datos del condado.

En Texas, el número de muertos superó los 5.000 el domingo, después de que el estado reportó 153 muertes en un día. En todo el estado, al menos 10.075 personas están en hospitales.

En Louisiana, que reportó más de 107.500 infecciones, las autoridades de salud dijeron el domingo que alrededor del 94% de los 3.840 casos nuevos reportados el domingo estaban vinculados a la propagación de la comunidad.

Actualmente, EE.UU. tiene 4,2 millones de casos de coronavirus, un cuarto del total mundial de 16,2 millones, según la Universidad Johns Hopkins. Ha habido más de 146.000 muertes en Estados Unidos. A nivel mundial, la cifra de muertos es más de 648.000.