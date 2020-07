Un hombre se gastó la ayuda federal del coronavirus en un Lamborghini de más de US$ 300.000, según autoridades

Empleadores dicen no poder igualar el beneficio de desempleo 3:18

(CNN) — Un hombre en Miami, Florida, fue acusado de fraude bancario por supuestamente mentir en las solicitudes de préstamos del Programa de protección de cheques de nómina (PPP por sus siglas en inglés) y gastarse el dinero en artículos de lujo como un Lamborghini EVO Huracán, dicen las autoridades federales.

Los fondos del programa de protección de cheques de nómina de US$ 521.000 millones están destinados a pequeñas empresas para que puedan mantener a los trabajadores en nómina durante toda la pandemia de coronavirus.

David Tyler Hines, de 29 años, no solo presentó solicitudes de PPP fraudulentas, sino que también gastó el dinero en un EVO Lamborghini Huracán de US$ 318.497,53 y otros “artículos personales y de lujo”, incluidos casi US$ 5.000 en Saks Fifth Ave, más de US$ 11.000 en hoteles en dos áreas de Miami y una compra de US$ 8.530 en Graff Diamonds, dicen los investigadores.

“No parece haber ningún propósito comercial para la mayoría, si no todos, estos gastos”, se lee en la denuncia penal.

CNN obtuvo una foto de un Lamborghini azul a través de una fuente policial, que según dicen fue el que compró Hines.

Los registros bancarios obtenidos por los investigadores postales de Estados Unidos muestran que Hines obtuvo casi US$ 4 millones de dinero de los contribuyentes a través de tres préstamos PPP. Inicialmente había solicitado US$ 13,5 millones en siete solicitudes de préstamos PPP, alegando que sus cuatro compañías necesitaban los fondos para seguir pagando a los empleados.

“Esos supuestos empleados no existían o ganaron una fracción de lo que Hines afirmó”, escribió el inspector postal de Estados Unidos, Bryan Masmela, en la denuncia.

El documento judicial señala que los clientes han afirmado en el sitio web de Better Business Bureau que dos de las compañías de Hines usó “estafan y hacen otras actividades engañosas”.

Además, una de esas compañías no había presentado su informe anual obligatorio ante el Departamento de Estado de Florida en dos años.

“David es un propietario legítimo de negocios que, como millones de estadounidenses, sufrió financieramente durante la pandemia”, dijo el abogado de Hines, Chad Piotrowski, a CNN en un comunicado. “Si bien las acusaciones parecen muy serias, especialmente a la luz de la pandemia, David está ansioso por contar su versión de la historia cuando llegue el momento”.

Si es declarado culpable, Hines enfrenta una multa de hasta un millón de dólares y hasta 30 años de prisión por fraude bancario; una multa de hasta un millón y hasta 30 años de prisión por declaraciones falsas a una institución de crédito; y una sentencia de prisión de hasta diez años por participar en transacciones con ganancias ilegales.

La semana pasada, WSVN, afiliada de CNN, reportó que estaba grabando cuando Hines fue multado con US$ 100 por no usar una máscara en Miami.

Durante una entrevista con Hines, se quejó en WSVN de que la mayoría de los fondos de PPP iban a grandes empresas.

— Rosa Flores y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron a esta historia.