La pandemia de covid-19 es “una gran ola” que no se ve afectada por las estaciones, dice la OMS

(CNN) — El covid-19 se está extendiendo en “una gran ola” que no se ve afectada por las tendencias estacionales, afirmó Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los picos de coronavirus registrados en países europeos recientemente se han descrito típicamente como segundas oleadas.

Pero Harris caracterizó el virus como “una gran ola” que “va a subir y bajar un poco”, durante una rueda de prensa virtual en Ginebra el martes.

También dijo que el covid-19 no parecía seguir las tendencias estacionales de otros virus como la influenza.

“La estación no parece estar afectando la transmisión de este virus actualmente. Lo que está afectando la transmisión de este virus son las reuniones masivas, las personas se juntan y no se distancian socialmente, no toman las precauciones para asegurarse de que no estén en contacto cercano”, dijo Harris.

“La gente todavía está pensando en las estaciones. Lo que todos necesitamos entender es que se trata de un nuevo virus y … este se comporta de manera diferente”.

La portavoz de la OMS también advirtió contra la complacencia, mientras hablaba con la estación de radio irlandesa Newstalk el martes.

“La gente lamentablemente interpretó el fin de los confinamientos como el fin de los brotes”, dijo, y agregó que la reducción del confinamiento era “el momento en el que realmente había que estar más vigilantes”.

“La gente se relajó y estamos viendo estos aumentos”, dijo Harris.

Los casos de coronavirus están aumentando en Alemania, Francia y España, mientras que también se han registrado picos en Hong Kong y Australia.

Harris dijo que mandar el mensaje de mantenerse alerta fue difícil, especialmente a los jóvenes “en medio de un verano encantador”.

“Solo eres joven una vez. Es fácil para los viejos como yo decir quedarse en casa. También solo tienes una vida y también tienes una sola familia”, dijo.

“Lo que sí vemos es que en la región europea ha habido un ligero aumento en los nuevos casos en las últimas semanas”, dijo el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, durante una entrevista con BBC Radio 4 el miércoles.

“Ya sea una primera ola o una segunda ola, lo que sí sabemos es que es una consecuencia del cambio en el comportamiento humano”.

El funcionario también señaló que la OMS había recibido informes “de las autoridades civiles y de salud de una mayor proporción de nuevas infecciones entre los jóvenes”.

Kluge dijo que estaba “cautelosamente optimista” sobre el virus, pero advirtió que la pandemia “no se desvanecerá pronto”.