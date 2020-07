Noticias coronavirus 29 de julio: México supera los 400.000 casos de covid-19

Los casos de coronavirus en la India superan los 1,5 millones

El número total de casos de coronavirus en la India aumentó a más de 1,5 millones el miércoles, según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.

India alcanzó un millón de casos de coronavirus el 17 de julio, seis meses después de que se descubriera su primera infección el 30 de enero. Desde entonces, solo tomó 12 días registrar otro medio millón de casos.

Hasta el miércoles, la India reportó un total de 1.531.669 casos, el tercero más alto del mundo, después de Estados Unidos y Brasil. El total incluye 34.193 muertes.

El país había realizado 17.743.740 pruebas de coronavirus al 28 de julio. Actualmente tiene 509.447 casos activos de covid-19.

Pacientes recuperados: Unas 988.029 personas se han recuperado del virus, según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India.

En la India, los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones. No se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Los casos severos solo pueden ser dados de alta después de una prueba de coronavirus negativa.