SpaceX se prepara para traer de regreso a los astronautas de la NASA en el Crew Dragon (si el tiempo lo permite)

(CNN Business) — Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley, los primeros en viajar a la órbita a bordo de una nave espacial desarrollada por una compañía privada, tienen el objetivo de regresar a la Tierra este fin de semana, si el huracán que se acerca no retrasa esos planes.

Estos hombres han estado a bordo de la Estación Espacial Internacional durante dos meses, después de partir desde el Centro Espacial Kennedy, en la Florida, en la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Su viaje comenzó con el histórico lanzamiento en mayo que marcó la primera misión tripulada en despegar de suelo estadounidense en casi una década, y podría ser la primera de muchas si la cápsula ameriza con seguridad en la costa de la Florida este fin de semana.

Está previsto que el sábado Hurley y Behnken aborden su nave espacial Crew Dragon, apodada Endeavour, y abandonen la estación espacial alrededor de las 7:30 pm ET para comenzar su viaje de 19 horas a casa. El amerizaje está programado para las 2:42 pm ET del domingo.

Pero todos los ojos están puestos en el tiempo: el huracán Isaías se dirige a la Florida, probablemente causando vientos y olas altas en todos los posibles sitios de aterrizaje del Crew Dragon.

Hasta el jueves por la noche, la NASA dijo que aún planeaba avanzar con el amerizaje, pero «los equipos continuarán monitoreando el tiempo antes de desacoplar el sábado por la noche», dijo la agencia espacial en un tuit.

