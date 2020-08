El programa de tv “Chespirito” sale del aire a nivel mundial

(CNN Español) — El hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, y ejecutivo de televisión, Roberto Gómez Fernández, confirmó en su cuenta de Twitter la salida del aire de los programas de su padre, que se transmitieron por más de 40 años.

Gómez Fernández manifestó sentirse triste y aseguró que seguirán insistiendo para que “Chespirito” regrese pronto “en las pantallas del mundo”.

También en Twitter, la esposa de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, expresó su opinión sobre la medida tomada por el Grupo Televisa de dejar de transmitir el programa de entretenimiento infantil.

“Por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!” dijo Meza. “Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, indicó.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020