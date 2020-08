Análisis | No hay señales de que Trump tenga un plan contra la pandemia a pesar de las escalofriantes advertencias de los principales médicos de su gobierno

Contradicen estudio sobre el uso de hidroxicloroquina contra el covid-19 1:29

(CNN) — Los principales expertos del gobierno de Donald Trump ahora dicen que la pandemia está entrando en una nueva fase a medida que invade el corazón rural del país, y no pueden decir cuánto durará.

Con millones de niños lejos de regresar a las escuelas y la economía golpeada por una contracción anualizada del 32,9% en el segundo trimestre, los meses siguientes también se sumirán lo que parece una crisis interminable mientras Trump tuitea «Make America Great Again» y pasa sus fines de semana en un campo de golf.

En los últimos días, los altos funcionarios de la administración han entregado repetidamente información y advertencias que contradicen directamente el optimista mensaje de este viernes de Trump sobre el virus: «Lo eliminaremos, lo superaremos, y será pronto».

En medio de esta sombría perspectiva, la administración y los demócratas del Capitolio están estancados en un plan para extender los subsidios federales de desempleo a millones de estadounidenses que perdieron sus empleos por las órdenes de confinamiento.

La Dra. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, emitió una serie de asombrosas advertencias en el programa «State of the Union» de CNN cinco meses después de que se desatara una pandemia que, según dijo el presidente una vez, no representaba una amenaza para los estadounidenses, pero que ahora ha matado a más de 150.000 de ellos.

«Lo que estamos viendo hoy es diferente a [lo que vimos en] marzo y abril. Está extraordinariamente extendido. Está tanto en las zonas rurales como las zonas urbanas por igual», le dijo Brix a Dana Bash de CNN.

Birx incluso sugirió que algunos estadounidenses en familias multigeneracionales deberían comenzar a usar máscaras en su hogar y asumir que ya tienen la enfermedad. La experta no rechazó la advertencia del excomisionado de la Administración Federal de Medicinas, el doctor Scott Gottlieb, de que podría haber 300.000 muertes por coronavirus para fin de año, asegurando que: «Todo es posible».

«Para todos los que viven en una zona rural, no eres inmune ni estás protegido contra este virus», dijo Birx. Sus comentarios se produjeron después de que su colega, el Dr. Anthony Fauci, le dijo a una comisión de la Cámara el viernes que no estaba «claro» cuánto durará la crisis. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) les dijeron a los estadounidenses que se preparen para un promedio de 1.000 muertes por día durante los próximos 30 días.

Y aunque hay algunas señales de que las infecciones se han estabilizado en los estados del cinturón solar durante la última semana, aunque a niveles altos, las palabras de Birx sugieren que se avecinan nuevos epicentros, una situación difícilmente consistente con la descripción de Trump de las «brasas» de infección. El presidente habla con optimismo sobre la próxima vacuna, aunque los expertos dicen que aún podrían faltar meses, y se jacta de los avances en terapéutica y de la fabricación de miles de ventiladores. Pero las horribles estadísticas de la pandemia son implacables con la muerte de 1.000 estadounidenses casi todos los días. Y la respuesta del gobierno parece, como lo ha hecho desde el principio, por debajo de la escala necesaria para superar la peor crisis de salud pública en 100 años.

«Asume que estás infectado»

Sin una vacuna en los próximos meses, Birx también advirtió que muchos estadounidenses no estaban tomando el virus lo suficientemente en serio, en otra desconexión discordante de los mensajes del presidente.

«En todo Estados Unidos en este momento, la gente está en movimiento… mientras viajaba por todo el país, vi a todo Estados Unidos moverse. Creo que es nuestro trabajo, como funcionarios de salud pública, poder enviar un mensaje a cada estadounidense que dice que si has elegido irte de vacaciones a un punto de alto contagio, realmente necesitas regresar y proteger a las personas con comorbilidades y asumir que estás infectado».

A pesar del empeoramiento de la crisis, no hay signos de un nuevo enfoque de administración, o evidencia de un esfuerzo por establecer el programa nacional de pruebas y rastreo masivo que los expertos dicen que es necesario para finalmente manejar la crisis.

Pero sorprendentemente, Birx dijo que la administración ya había reexaminado su enfoque.

«Creo que el gobierno federal se reinició hace unas cinco o seis semanas cuando vimos que esto comenzaba a ocurrir en todo el sur», dijo a Bash.

Al comienzo de un duro período de seis semanas que vio el aumento repentino del virus en Florida, Texas, Arizona y otros estados que Trump presionó para que se abriera antes de que el patógeno estuviera bajo control, el vicepresidente Mike Pence, quien encabeza la fuerza de trabajo de coronavirus, declaró en un artículo de opinión de The Wall Street Journal que Estados Unidos está «ganando la pelea» y que «no hay una ‘segunda ola'».

Birx se ha enfrentado a las críticas por cumplir demasiado con la línea política de la administración en lugar de seguir la ciencia.

Birx se defendió en el programa «State of the Union» después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no confiaba en la veterana funcionaria de salud pública porque era una persona nombrada por un presidente que estaba difundiendo desinformación.

«Nunca me han llamado Pollyannish (demasiado optimista) o no científica, o no basada en los datos», dijo Birx en «State of the Union».

Birx contradijo el llamado del presidente para que las escuelas abran en todas partes, diciendo que donde hay una gran cantidad de casos y una activa comunidad activa, donde la gente no debe ir a bares o hacer fiestas en casa, deben «aprender a distancia en este momento para que podamos tener esta epidemia bajo control».

Otro funcionario de alto rango del gobierno involucrado en la lucha contra la pandemia, el zar de pruebas de la admistración, Brett Giroir, contradijo la nueva promoción que hizo el presidente la semana pasada de usar hidroxicloroquina como un posible tratamiento para el covid-19.

«En este momento ha habido cinco ensayos controlados aleatorios, controlados con placebo, que no muestran ningún beneficio de la hidroxicloroquina», dijo Giroir en «Meet the Press» de NBC News.

«Creo que la mayoría de los médicos y prescriptores están basados en evidencia y no están influenciados por lo que sea que esté en Twitter o cualquier otra cosa», dijo. «Y la evidencia simplemente no muestra que la hidroxicloroquina sea efectiva en este momento».

La desconexión de Trump en la crisis

Lejos de demostrar que comprende las profundidades de la calamidad y tiene un plan para abordarla, Trump pasó el fin de semana difundiendo mentiras y desinformación entre dos viajes a su campo de golf en Virginia, subrayando de nuevo cómo declinó adoptar el papel de liderazgo que se hubiera esperado de un presidente tradicional durante una grave crisis nacional.

Trump volvió a afirmar falsamente que la única razón por la que hay más casos del virus es porque Estados Unidos está haciendo nuevas pruebas. Se regodeó sobre los «grandes brotes de virus en China» en países donde las reaperturas han causado picos virales y donde los líderes hicieron un mejor trabajo para sofocar el virus que en Estados Unidos. Trump también afirmó falsamente que los medios no informaban sobre tales puntos críticos de la pandemia en todo el mundo.

El presidente también lanzó un nuevo ataque contra Fauci, quien dijo la semana pasada que la razón por la que Europa mejoró contener la pandemia inicial fue porque cerró mucho más de su economía de lo que el presidente permitió en Estados Unidos.

Los tuits de Trump siguieron a un informe de Vanity Fair la semana pasada de que el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, trabajó en un plan de prueba nacional secreto la primavera pasada antes de que el enfoque fuera rechazado, según se informa por razones políticas, a favor de poner la responsabilidad de la lucha contra el virus en gobernadores individuales. Desde entonces, decenas de miles de estadounidenses han muerto y los expertos dicen que todavía no hay suficiente capacidad de prueba para aplanar la curva de infección del virus. Muchos resultados de las pruebas están regresando demasiado lentamente para ser de alguna utilidad para controlar la propagación de la enfermedad. La Casa Blanca dice que la premisa del artículo es errónea y expresa erróneamente los hechos.

Punto muerto en las conversaciones de estímulo

Las esperanzas de que un nuevo programa de estímulo de coronavirus pueda llegar pronto a rescatar a millones de estadounidenses que dependen de los pagos federales de desempleo para pagar la comida y el alquiler se desvanecieron este domingo cuando ambas partes en las conversaciones profundizaron su división.

Pelosi, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se reunirán para nuevas conversaciones este lunes.

Pelosi rechazó el argumento de la administración de que el beneficio de desempleo de US$ 600 estaba impidiendo que los estadounidenses regresen al trabajo, pero no dijo específicamente que era un factor decisivo.

«Los US$ 600 son esenciales. Es esencial para las familias trabajadoras de Estados Unidos. Y, una vez más, condescendiente, irrespetar su motivación es tan sorprendente… cuán insistentes son los republicanos sobre una familia trabajadora y sus US$ 600 y cuán arrogantes son sobre otros dinero que está saliendo», dijo la presidenta de la Cámara.

Mnuchin argumentó que la Casa Blanca había propuesto una extensión del beneficio de desempleo de una semana a US$ 600 a medida que continuaban las negociaciones, pero los demócratas la habían rechazado. Sin dar detalles, el secretario del Tesoro también dijo que él y Meadows hicieron «tres o cuatro» otras ofertas a los demócratas para hacer frente al aumento del desempleo.

El desempleo «debería estar vinculado a algún porcentaje de los salarios, el hecho de que teníamos un número fijo era solo una cuestión de emergencia», dijo Mnuchin. «Hay casos en los que las personas reciben un pago excesivo, hay casos en los que las personas están mal pagadas. El problema es que debemos llegar a un acuerdo para extender esto», dijo Mnuchin en «This Week» de ABC News.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el domingo que, si bien se hicieron «buenos progresos» en las conversaciones entre la Casa Blanca y los demócratas, «todavía no están cerca de un acuerdo».

Eso no es muy tranquilizador para los estadounidenses con dificultades cuya asistencia por desempleo expiró la semana pasada.