La tormenta tropical Isaías se dirige a las Carolinas y podría convertirse en huracán

(CNN) — Después de un fin de semana de preparación para tormentas con los equipos de servicios públicos organizados y los refugios abiertos en la Florida, la tormenta tropical Isaías está en camino de impactar a las Carolinas, con advertencias de tormenta extendidas hasta el norte de Delaware temprano el lunes por la mañana.

Si bien la Florida no enfrentó la peor parte de la tormenta (se redujo de huracán a tormenta tropical mientras se deslizaba por la costa este), muchos condados y ciudades en el estado del sol se prepararon para enfrentar una posible tormenta durante la pandemia de covid-19.

Ahora las comunidades costeras en las Carolinas podrían estar en el camino de la tormenta, con una marejada de 60 cms a 1,2 metros sobre el nivel del suelo desde Edisto Beach, Carolina del Sur hasta Cape Fear, Carolina del Norte, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que Isaías esté «cerca de tener fuerza de huracán cuando llegue a las Carolinas» el lunes por la noche, dijo la última alerta del Centro Nacional de Huracanes, señalando que «hay poca diferencia entre una fuerte tormenta tropical o un huracán de categoría 1, en términos de impacto».

Las comunidades de Outer Banks de la isla Ocracoke, que sufrió un impacto directo del huracán Florence en 2018, y la isla Hatteras emitieron evacuaciones obligatorias el viernes para todos los visitantes y residentes antes de la tormenta anticipada que podría provocar inundaciones en la costa y propiedades adyacentes, imposibilitando el paso por carretera en el área.

Se ordenó a los visitantes que evacuaran Ocean Isle y Holden Beach el sábado, dijeron las autoridades.

Here are the 11 pm EDT Sunday, August 2 Key Messages for Tropical Storm #Isaias. For the full advisory on #Isaias, visit https://t.co/UPxJ5CL7iJ pic.twitter.com/iWDu3wq14y

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2020