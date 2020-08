El covid-19 está más extendido que nunca en EE.UU., pero hay algunos estados que hacen las cosas bien

Nueva expansión del coronavirus en Estados Unidos 1:25

(CNN) — Los líderes estadounidenses han luchado para hacer cumplir las reglas de reuniones sociales y los mandatos de uso de máscara a medida que los residentes presionan por un retorno a la vida normal en medio de una propagación desenfrenada del coronavirus. Pero aunque la gente puede estar cansada de la pandemia, todavía queda un largo camino por recorrer, dijo una funcionaria de salud mundial el lunes.

«Necesitamos mantenernos concentrados. Necesitamos mantener la fortaleza», dijo la directora técnica de covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove. «Necesitamos aceptar que esto es un desafío, pero utilizar estos desafíos para realmente llevarlos hacia algo positivo y luchar juntos contra esta pandemia».

En Estados Unidos, la propagación del virus está más extendida que nunca, lo que llevó a la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, la Dra. Deborah Birx, a decir que durante el fin de semana el país entró en una «nueva fase» de la pandemia.

Pero hay algunos estados que lo han hecho bien al no ceder en las restricciones después de que sus números de casos comenzaron a disminuir. Entre ellos, Connecticut, que tiene una de las tasas de infección más bajas del país.

El estado se encuentra en su segunda fase de reapertura, donde los restaurantes están limitados al 50% de su capacidad interior, y los bares, que según las autoridades de salud de todo el país alentaron la propagación del virus, permanecen cerrados. Todas las empresas que reabran deben primero certificarse con el estado de que están siguiendo las pautas relacionadas con el coronavirus.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, elogió al estado el lunes.

«No están retrocediendo en su vigilancia y se aseguran de que no resurjan los casos que los retrasarían, en lugar de quedarse donde están y seguir adelante», dijo Fauci.

Otros estados, como Nueva York, que se reabrieron más lentamente, levantaron las restricciones por regiones y están tomando medidas enérgicas contra las personas y las empresas que no se adhieran a las pautas, también están reportando buenas noticias. La tasa de positividad de Nueva York durante el fin de semana fue inferior al 1%, dijo el gobernador.

En todo el país, más de 4,7 millones han sido infectados desde el inicio de la pandemia y al menos 155.000 han muerto. Los funcionarios de salud proyectan que habrá miles de muertes más en las próximas semanas.

Cuatro estados superan los 400.000 casos

Al menos 13 estados han reportado más de 100.000 infecciones por coronavirus y cuatro de ellos –California, Florida, Texas y Nueva York– han registrado más de 400.000.

California, con más de 516.000 casos positivos, ha reportado la mayoría de las infecciones en la nación, pero está comenzando la semana con una nota positiva. El estado informó un promedio de siete días de casos de alrededor de 7.764 lunes, que es un 21% menos que la semana anterior, dijo el gobernador, Gavin Newsom.

En el condado de Los Ángeles, las autoridades dijeron que son cautelosamente optimistas ya que las tendencias de datos parecen estabilizarse y moverse ligeramente hacia abajo. Los Ángeles está viendo un promedio de siete días de aproximadamente 2.600 casos por día, menos que hace un par de semanas cuando ese mismo promedio era de más de 3.000 casos por día.

La Florida tiene el segundo número más alto de casos en el país, con más de 491.000 infecciones registradas.

Dos adolescentes entre las edades de 14 y 17 años también murieron en el estado, según datos estatales, lo que eleva el número total de menores en la Florida que han muerto en relación con el virus a siete.

En Texas, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien en julio propuso una orden de permanencia en el hogar de dos semanas para ayudar a reducir los casos, dijo el lunes que la ciudad emitirá citaciones y multas a las personas que no siguen el mandato de máscara del estado. El estado ha reportado más de 455.000 infecciones y más de 8.000 personas están hospitalizadas en todo el estado.

«Cuando nos encontremos con personas en patrullas, fuera de casa, y veamos que no tienen su máscara puesta cuando están en público y cerca de otras personas, proporcionaremos la advertencia necesaria», dijo Turner. «Y luego, si no se hace caso a esa advertencia, se obtendrá una multa y una multa de US$ 250», dijo.

Fauci: las universidades que realicen pruebas regulares de covid-19 ‘deberían estar bien’

Y si bien los casos en todo el país aún están subiendo, la clave para reabrir los campus universitarios de manera segura serán las pruebas regulares, dijo Fauci el lunes.

Los planes de reapertura deben incluir «hacer pruebas a las personas antes de que lleguen allí, una vez que lleguen allí, hacerles pruebas e incluso mantenerlas en cuarentena durante el tiempo de cuarentena, que como ustedes saben es de aproximadamente 14 días», dijo.

Las universidades deben tener cuidado con las personas que vienen de afuera, dijo Fauci, y agregó: «Creo que si mantienen las pautas para las personas que regresan, deberían estar bien».

A medida que las universidades regresan al campus, también lo hacen las escuelas de todo el país, muchas de las cuales ya han anunciado que serán virtuales durante las primeras semanas del año académico.

Una nueva investigación sugiere que las estrategias que podrían ser clave para ayudar a los estudiantes a regresar a clase incluyen pruebas ampliadas y un seguimiento de contactos efectivo para localizar a cualquier persona que haya estado expuesta a un caso positivo.

Pero las decisiones no han sido fáciles. Algunos padres han exigido que sus hijos regresen a clase y las pautas publicadas por los CDC el mes pasado también presionaron para reabrir las escuelas en áreas que no estaban viendo altas tasas de transmisión. Pero muchos educadores y otros padres han pedido que se posponga la instrucción en persona, por temor a que el regreso a los edificios escolares ayude a impulsar una mayor transmisión del virus.

Las reuniones deben detenerse, dicen las autoridades

A pesar de la batalla en curso del país contra el virus y con la posibilidad de que más escuelas vuelvan a abrir en las próximas semanas, algunos estadounidenses aún no están atentos a las pautas y están participando en reuniones sociales y a menudo se quitan las cubiertas faciales.

En Houston, Turner dijo que ha habido «demasiadas» reuniones en forma de «fiestas en casa, fiestas en el patio trasero, barbacoas, fiestas callejeras, en las esquinas», que están ayudando a propagar el virus.

«Necesitan parar», dijo.

Es un mensaje repetido casi a diario por líderes locales y estatales de costa a costa.

En Nueva York, las autoridades interceptaron una fiesta en barco el sábado por la noche, arrestaron a varias personas y anunciaron que los operadores del barco habían violado las restricciones de distanciamiento social.

La fiesta, dijo el lunes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue «realmente imprudente, grosera, irresponsable e ilegal».

«¿Qué pasa si una de esas personas en ese barco se enferma y muere», preguntó. «Esto viola la decencia pública».

Naomi Thomas, Raja Razek, Lauren Mascarenhas y Cheri Mossburg contribuyeron a este informe.