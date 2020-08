Pachter: Lo que ocurrió con Nisman fue un asesinato y no un suicidio, como tratan de imponer por intereses políticos

CNN en Español presenta el especial “Nisman: 5 años de preguntas” bajo la conducción del periodista Marcelo Longobardi.

(CNN Español) — El periodista Damian Pachter, quien fue el primero en revelar la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman habló con CNN en Español Radio sobre la investigación que lleva adelante la justicia argentina.

Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández y a varios funcionarios del gobierno por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos. Los funcionarios siempre han negado esa acusación.

Pachter dice que miembros de la inteligencia israelí, Mossad, le proporcionaron información sobre lo que piensa ocurrió con el fiscal argentino y dijo que el gobierno israelí sabe lo que paso con Nisman y que por alguna razón no lo revela.

Pachter ha entrevistado públicamente a Ram Ben Barak, exvicedirector de la Mossad y director general del Ministerio de Inteligencia cuando murió Nisman.

Barak le dijo a Pachter, en una entrevista concedida a la televisión israelí, que existe la posibilidad de que Irán este detrás de la muerte de Nisman. El gobierno de Irán ha siempre negado las acusaciones. “Es una posibilidad que Irán este detrás de asesinato. Ellos tienen la motivación para hacerlo” le dijo Barak a Pachter. Barak también dijo: “Creemos que tenemos una muy buena idea de quien lo hizo”, en respuesta a la pregunta de Pachter si Israel sabe quien estuvo detrás de la muerte del fiscal.

El gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre la hipótesis que señala a Irán fehacientemente detrás de un supuesto asesinato contra el fiscal Nisman.

Sin embargo, en entrevista con CNN en Español con José Levy, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo, mientras Mauricio Macri estaba al frente de la presidencia argentina, que Nisman estaba muy cerca de la investigación de la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel y que el no podía “descartar que Irán haya sido quien causó su trágica muerte.» Un unexagente de la Mossad, en junio de este año, aseguró a la televisión israelí que en enero de 2015 le pasó a Nisman información de transferencias de dinero entre funcionarios argentinos que los vincula con Irán. La información, según el exagente, incluye datos sobre cuentas de la que en ese entonces era la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones recientes, el presidente de Argentina Alberto Fernández le resto importancia a las comentarios del exespía y las tildó de “una cosa rara”.

La actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha negado siempre acusaciones relacionadas a la muerte del fiscal Nisman. Fernández de Kirchner sostiene que el Poder Judicial de Argentina produjo “ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos» y acusó a la oposición de usar la muerte de Niman por razones políticas para llegar al poder.

Pachter le dijo a CNN que él no tiene dudas sobre como murió Nisman.

“Para mí todo es bastante simple. El fiscal presenta una denuncia y a los cuatro días es encontrado con un tiro a la cabeza y el periodista que dio a revelar el hecho es perseguido por el Estado. Yo no le encuentro mucha más vueltas que eso. Me parece que es todo bastante simple y todo lo que hay, además o por encima de eso o por los alrededores del hecho, lo que es secundario, es intentar confundir, que lo que ocurrió ahí fue un asesinato y no un suicidio como tratan de imponer por intereses políticos”.

Pachter responsabiliza al gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner de las presiones por las que dijo que tuvo que abandonar el país después de su primicia por la muerte de Nisman. Tras dejar Argentina, el ejecutivo de Fernández de Kirchner publicó datos de su viaje y defendió sus acciones explicando que lo hacía por la seguridad del periodista.

En otra parte de la entrevista, Pachter explica por qué se sintió amenazado y se tuvo que ir de Argentina. Habló de como redactó el tuit para describir la muerte del fiscal. En el primer tuit, en la noche del 2015, Pachter publicó: “Me acaban de informar sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman”. Un tiempo después relató su muerte. “Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí“. Pachter dice que sabía lo que ocurría con Nisman 40 minutos antes de publicar la noticia y no lo hizo por prudencia para asegurarse de que tenía toda la información. Escuchá aquí la entrevista completa: