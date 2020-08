La Justicia no contempla medidas cautelares contra el rey emérito por su marcha del país

Las claves de la caída del rey emérito Juan Carlos 3:58

(CNN Español) — El Tribunal Supremo de España rechazó este miércoles tomar medidas cautelares contra el rey emérito Juan Carlos I, quien abandonó el país el lunes en medio de una investigación por presuntas irregularidades financieras.

Los magistrados responden así a la petición presentada el martes por la asociación cultural catalana e independentista Omnium Cultural, que había pedido adoptar medidas cautelares para garantizar que el padre del rey Felipe VI rinda cuentas en caso de que le abran una causa judicial.

“Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto a quien no tiene la condición de investigado”, reza el dictamen del alto tribunal dado a conocer este miércoles.

Tras anunciar su salida del país, el representante legal de Juan Carlos I envió un comunicado a CNN en el que aseguraba que su cliente “permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna”.

Omnium Cultural, al igual que otras formaciones políticas, considera la salida de Juan Carlos I del país como una “huida” para, así, no enfrentar la eventual causa que pudiera abrir la Fiscalía del Tribunal Supremo, una vez termine las diligencias que está procesando para delimitar o descartar cualquier responsabilidad penal suya en el presunto cobro de comisiones por la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita.

“No es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara ante su pueblo”, respondió este martes en una entrevista televisada el vicepresidente segundo del Gobierno de España y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Una posición que no es compartida por su socio de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, que sostiene que Juan Carlos I «no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa [judicial]», según contestó este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del partido, Carmen Calvo.