Verificación de datos: Biden niega haber tomado una prueba cognitiva, ¿cambió realmente su posición?

Las cinco finalistas a la fórmula presidencial de Joe Biden 2:13

(CNN) –– Durante una entrevista que saldrá al aire este jueves, el exvicepresidente Joe Biden aseguró que no se ha hecho una prueba cognitiva y calificó la pregunta de injusta, al decir que resultaba similar a preguntarle si era un «adicto».

«No, no me he hecho una prueba. ¿Por qué demonios iba a hacerme una prueba?», respondió Biden en una entrevista con la Asociación Nacional de Periodistas Negros y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. «Vamos, hombre. Eso es como preguntarte que si antes de entrar en este programa tomaste un examen de cocaína o no. ¿Qué piensas? ¿Huh? ¿Eres un adicto?», añadió.

Algunos en la derecha atacaron a Biden y lo señalaron de cambiar su posición sobre comentarios anteriores, pues sugirieron que en el pasado el exvicepresidente confirmó que se estaba realizando pruebas cognitivas.

«Él definitivamente dijo que fue examinado e incluso dijo ‘constantemente’ examinado, ¿qué cambió?», tuiteó Donald Trump Jr. este miércoles. «¿En qué momento Biden estaba mintiendo?», añadió.

Los hechos primero: Biden dijo previamente que era «constantemente examinado» y que «todo lo que tienes que hacer es mirarme» cuando se abordó su estado cognitivo. La campaña de Biden aclaró en ese momento que el aspirante demócrata se refería a ser evaluado en la campaña, no a un examen cognitivo literal.

El 30 de junio, un periodista le preguntó a Biden si se había hecho una prueba cognitiva. «Me han examinado y soy constantemente examinado», respondió el exvicepresidente. «Todo lo que tienes que hacer es mirarme, y apenas puedo esperar para comparar mi capacidad cognitiva con la capacidad cognitiva del hombre al que me estoy enfrentando», añadió.

Al día siguiente, en una entrevista del 1 de julio, Trump sugirió incorrectamente que Biden estaba hablando de hacerse la prueba del coronavirus.

El 2 de julio, la campaña de Biden aclaró que él se refería hacerse exámenes para postularse a la presidencia, no que constantemente se realiza pruebas cognitivas.

«En primer lugar, ha sido evaluado todos los días que ha estado en la campaña. Ya sabes, pasó por 12 debates en las primarias demócratas. Derrotó a otros 25 precandidatos para convertirse en el candidato demócrata», sostuvo Kate Bedingfield, subgerente de campaña de Biden, en Fox News.