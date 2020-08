El ciclista Fabio Jakobsen está en coma luego de una brutal caída en la meta en el Tour de Polonia

(CNN) — El ciclista Fabio Jakobsen se encuentra en una «condición comatosa» luego de un terrible accidente al final de la primera etapa del Tour de Polonia, según su equipo.

Jakobsen chocó con una barrera en la línea de meta de la carrera del miércoles después de que Dylan Groenewegen se interpusiera en el camino del ciclista holandés, causando que otros corredores también se estrellaran.

«La situación de Fabio Jakobsen es grave pero en este momento está estable», dijo un comunicado de su equipo Deceuninck-QuickStep.

«Las pruebas de diagnóstico no revelaron lesiones cerebrales o espinales, pero debido a la gravedad de sus múltiples lesiones, todavía se mantiene en condición comatosa y tiene que ser monitoreado de cerca en los siguientes días en el Wojewódzki Szpital en Katowice».

El jueves, el equipo dio a conocer una nueva actualización de la salud del ciclista diciendo que Jakobsen había sido sometido a una cirugía facial durante la noche y que los médicos intentarían despertarlo más tarde el jueves.

Tras la caída, Groenewegen fue descalificado de la carrera y Jakobsen fue declarado ganador. Sus acciones han sido condenadas por la UCI, el organismo rector mundial del ciclismo.

«La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena enérgicamente el comportamiento peligroso del ciclista Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), quien envió a Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) a las barreras a pocos metros de la meta, causando un colapso colectivo al final de la primera etapa del Tour de Polonia», dice un comunicado de la UCI.

La UCI agregó que el incidente será remitido a una comisión disciplinaria para determinar si se deben imponer sanciones, mientras que Jumbo-Visma dijo que el equipo llevará a cabo una revisión interna del accidente.

«Nuestros pensamientos están con Fabio Jakobsen y otras personas involucradas en el terrible accidente de hoy en el Tour de Polonia», escribió el equipo en Twitter.

«Accidentes como estos no deberían suceder. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas y discutiremos internamente lo que sucedió antes de que podamos hacer cualquier otra declaración».

La primera etapa del Tour de Polonia cubrió 195,8 kilómetros, comenzando en el Estadio de Silesia y terminando en la ciudad de Katowice.

El choque ocurrió a pocos metros de la línea de meta cuando Jakobsen y Groenewegen competían por la victoria, y varios corredores y un funcionario de la carrera terminaron involucrados.

«Seguí la situación desde el principio .. después de hablar con el director, puedo decir que estoy un poco aliviado», dijo el organizador de la carrera Czesław Lang sobre la condición de Jakobsen.

«Después de ver el choque, temíamos lo peor, pero ahora sabemos que no hay lesiones internas graves o fracturas graves, y la situación del paciente se estabiliza».

«El funcionario de la carrera también involucrado en el accidente sufrió una lesión en la cabeza pero ya recuperó la conciencia y ahora está en una condición estable.

«Realmente quiero enviar un sincero agradecimiento a los médicos y al personal del hospital por su pronta atención y asistencia, y también deseo que todos los atletas involucrados en el choque se recuperen rápidamente».

«Esta no era la forma en que esperaba llegar a la meta. Mi mayor preocupación ahora es Fabio Jakobsen. ¡Mis pensamientos están con él, Deceuninck-QuickStep y su familia!», tuiteó el ciclista belga Jasper Philipsen, quien quedó atrapado en el accidente.

«Forza Fabio Jakobsen, mantente fuerte», tuiteó el campeón del Tour de Francia 2014, Vincenzo Nibali.

Lance Armstrong también envió su apoyo y agregó que «he estado en este juego por mucho tiempo y no estoy seguro de haber visto un choque tan horrible».

Thoughts and prayers go out to Fabio Jakobsen. Hang in there buddy. Been around this game a long time and not sure I’ve seen a crash that horrific. FabioSTRONG!

— Lance Armstrong (@lancearmstrong) August 5, 2020