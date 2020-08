Multimillonario Dan Friedkin firma acuerdo para comprar la AS Roma, el gigante del fútbol italiano

La Serie A vuelve y la Roma tendrá un gesto muy especial 0:25

(CNN) — El multimillonario estadounidense Dan Friedkin aceptó un acuerdo para comprar la AS Roma, según confirmó este jueves el gigante del fútbol italiano.

El equipo de la Serie A señaló que los contratos formales con el consorcio de Friedkin se firmaron este miércoles, en un acuerdo por 591 millones de euros (US$ 700 millones). Se espera que la transacción se complete a fines de agosto.

Friedkin es dueño de Gulf States Toyota, un distribuidor de franquicias que vende Toyotas en varios estados del sur de EE.UU. Su patrimonio neto se estima en US$4.100 millones, según Forbes.

El multimillonario reemplazará a James Pallotta, un empresario estadounidense que se hizo cargo del club en 2011, pero no ha podido devolverlo a la cumbre del fútbol italiano.

El equipo no ha ganado un título de liga desde 2001: ha sido subcampeón nueve veces durante ese período. La AS Romaperdió la clasificación para la Champions League en cada una de las últimas dos temporadas.“Durante el último mes, Dan y Ryan Friedkin han demostrado su compromiso total para finalizar este acuerdo y llevar al club hacia adelante de manera positiva. Estoy seguro de que serán grandes futuros dueños de la AS Roma”, señaló Pallotta en un comunicado emitido este jueves.

Friedkin heredó su distribuidor de Toyota de su padre, Thomas H. Friedkin. El negocio tiene derechos exclusivos para vender vehículos Toyota en Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Oklahoma.

Su consorcio, The Friedkin Group, también es propietario del estudio Imperative Entertainment, la compañía de cinematografía aérea Pursuit Aviation y la recién creada empresa de producción NEON, la cual estuvo involucrada en la producción o distribución de películas como I, Tonya, Apollo 11 y Parasite.

Coronavirus: la Roma ayuda a socios de más de 75 años 0:38

“Todos nosotros en The Friedkin Group estamos muy contentos de haber dado los pasos para formar parte de esta icónica ciudad y club”, dijo Friedkin en un comunicado. “Esperamos cerrar la compra lo antes posible y sumergirnos en la familia AS Roma”.

Friedkin se hará cargo de un club que cuenta con varios jugadores de alto perfil, incluido el veterano delantero Edin Džeko y el muy promocionado delantero Justin Kluivert.

El club terminó quinto en la Serie A esta temporada y reinició su campaña en la Europa League este jueves con derrota frenta al Sevilla.

Fundada en 1927 y con sede en la capital de Italia, la AS Roma es uno de los equipos más seguidos del país. El club tiene una rivalidad apasionada con los locales Lazio, con quienes comparte un estadio, pero perdió terreno ante la Juventus en los últimos años.