Noticias coronavirus 6 de agosto: Perú reporta el mayor salto diario en nuevos casos y muertes hasta ahora

Fauci sobre la pandemia de coronavirus: "No creo que vayamos a erradicar esto del planeta"

El mundo no podrá erradicar el coronavirus, dijo el miércoles Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista con Reuters.

Una vacuna puede ayudar a controlar la pandemia, agregó Fauci.

«No creo que vayamos a erradicar esto del planeta porque es un virus tan altamente transmisible que parece poco probable», dijo Fauci en la entrevista, publicada en YouTube. “Pero lo que creo que podemos hacer con la combinación de una buena vacuna y la atención a las medidas de salud pública –por atención no me refiero a confinar, me refiero a cosas que son prudentes–, entonces creo que podemos manejarlo».

Después del próximo año, el virus debería ser manejable, predijo Fauci.

«Espero y siento que es posible que para cuando lleguemos a 2021 y pasemos por otro ciclo tengamos esto bajo control», dijo. «¿Es concebible que no lo hagamos? Por supuesto. No sería realista decir eso. ¿Creo que tendremos mucho, mucho mejor control en un año entero a partir de este invierno? Creo que sí».