‘Matrix’ es una alegoría a la transición de género, según Netflix y su codirectora Lilly Wachowski

(CNN) — Netflix publicó un hilo en Twitter explicando los temas trans en «The Matrix», después de que una de sus codirectoras confirmó a principios de esta semana que la película era una alegoría de la transición de género.

Lilly Wachowski, quien coescribió y codirigió la película con su hermana Lana Wachowski, habló con el servicio de sobre la intención detrás de la película de ciencia ficción en una entrevista publicada en YouTube este martes.

Ambas hermanas se declararon transexuales varios años después del estreno de la exitosa película.

Hablando 21 años después de que la primera entrega de «Matrix» llegara a nuestras pantallas, Wachowski dijo que la historia era «todo sobre el deseo de transformación», y agregó que provenía de «un punto de vista cerrado» porque el mundo empresarial no estaba listo para escuchar el mensaje en ese momento.

For years, fans of THE MATRIX have discussed the film through a trans lens. If you’ve heard the theory before or just learned about it, here’s a thread breaking down the trans allegory of the film, from trans writers and critics.

Welcome to the desert of the real. (thread) pic.twitter.com/XlgY8hAcNI

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 6, 2020