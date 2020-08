Minuto a minuto: el mundo supera los 19 millones de casos de covid-19

India supera los 2 millones de casos

Se han identificado más de 2 millones de casos de covid-19 en la India desde que comenzó la pandemia, dijeron las autoridades.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familia dijo el viernes por la mañana que había identificado 62.538 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 2.027.074. De ellos, 41.585 pacientes murieron, mientras que más de 1,3 millones se recuperaron.

En la India, los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones. No se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Los casos severos solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.

India registró su primer caso de covid-19 el 30 de enero y llegó a 1 millón de casos el 17 de julio.

Desde entonces, los casos se han disparado. Al país le tomó solo 12 días pasar de 1 millón de casos a 1,5 millones, y luego otros nueve días para llegar a 2 millones de casos.

Hasta la fecha, solo Brasil y Estados Unidos han identificado más casos de coronavirus que la India.