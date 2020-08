OPINIÓN | ¿Abre o cierra puertas tu perfil en Linkedin? Estrategias para maximizar tus oportunidades de negocios y ventas

(Crédito: Sullivan/Getty Images)

Nota del editor: Vanessa Marzán Toro es experta en comunicación estratégica, especialista en lenguaje no verbal, consultora y conferencista. Síguela en Twitter @VaneMarzan y en Facebook @VaneMarzanT. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen exclusivamente a la autora. Ver más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN Español) — En un mundo donde las oportunidades de conexión física están en pausa o sumamente limitadas, las redes sociales profesionales toman especial relevancia como ventana para crear nuevos contactos y exponer nuestro producto o servicio. La plataforma de LinkedIn se vuelve una nueva tarjeta de presentación cuya percepción visual provocará que se abran o se cierren oportunidades. ¿Has creado un perfil con estrategia de acuerdo con tus metas profesionales?

A modo de repaso te explico las poderosas razones por las cuales debes invertir en esta red profesional:

Te permite mostrar quién eres y de dónde vienes desde el punto de vista profesional.

· Contrario a las redes sociales personales, te ofrece la opción de recibir respaldos basados en tus capacidades y trabajos pasados.

· Puedes utilizar la red como un escaparate para comunicar proyectos exitosos y piezas de trabajo que hayas realizado.

· Se convierte en un canal gratuito para dirigir a tus seguidores hacia otras redes y/o página de Internet.

· Llegas a una nueva comunidad que no necesariamente te conoce o sigue en otros canales.

Para tener un perfil que llame la atención y logre tus objetivos profesionales debes tomar en cuenta cada detalle, comenzando por las estrategias de comunicación no verbal y terminando por el contenido. Piensa en el perfil como la fachada física de tu negocio ideal.

Un perfil exitoso en LinkedIn es el que logra más visitas, más interacciones, más alcance y más engagement; lo cual se traduce en lograr mejores relaciones y más oportunidades, ayuda pero no garantiza.

Estrategias de comunicación no verbal:

Coloca una buena foto

Tu fotografía es lo primero que las personas verán y recuerdan por lo que debe estar alineada con tu meta de negocios. Un perfil con una buena foto tiene muchas más oportunidades de ser visto. En incontables ocasiones, haciendo búsquedas, me he topado con fotografías de perfil cuya imagen no está relacionada con el negocio o servicio. Por ejemplo: el presidente de una empresa de seguros tiene una foto de perfil en la cual aparece jugando al golf o posando frente a un auto antiguo.

Esta foto debe ser:

· De alta calidad

· Con apariencia profesional: LinkedIn no es Facebook

· Una foto en la que reflejes que disfrutas tu trabajo. Las fotos extremadamente serias ya no se estilan.

· El contacto visual es una de las variables más poderosas al momento de comunicar autoridad y transparencia. Elimina las gafas de sol.

· Será muy difícil que te identifiquen si tu foto de perfil es una de grupo. Debes proyectarte como el protagonista de tu perfil. Recuerda que #todocomunica y deseas comunicar con #estrategia que eres un(a) líder.

· Están de moda las fotos profesionales con un fondo no definido que sustituyen a la acostumbrada pared o fondo blanco.

2. Incluye un «cover pic». Al igual que Facebook, LinkedIn te permite personalizar tu perfil. Mientras menos genérico sea más destacas tu #Marcapersonal

Ponle estrategia al título de tu perfil: aunque solo tienes espacio para 120 caracteres haz un balance entre palabras inspiradoras que te describan y tus credenciales profesionales.

Brilla con tu extracto

Tienes un límite de 2.000 caracteres para hablar sobre ti. Es recomendable que lo hagas en primera persona. Si no sabes qué decir, estas 3 preguntas te pueden ayudar:

· ¿Quién eres?

· ¿Qué estás buscando?

· ¿Cómo puedes añadir valor a una empresa o con tu producto o servicio?

Llena tu cuenta con estrategia. Si vendes seguros no incluyas escritos sobre modas o viajes. Comparte información relevante a tus metas profesionales y posibles clientes. Es importante que produzcas contenido original, como por ejemplo blogs en los que hables de tendencias, mejores prácticas y consejos para tu público objetivo. Si te atreves, ¿y por qué no?, crea videos para comunicarte directamente con tu audiencia.

Abrir una cuenta de LinkedIn sin estrategia ni contenido es como montar un negocio y no abrirlo, o peor aún, no tener una estrategia de ventas y publicidad para que crezca con éxito.

Crea tu perfil, optimízalo y comienza a comunicar el profesional que eres con estrategia. Mucho éxito, recuerda; #TodoComunica #Estrategia #Comunicación