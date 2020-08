Cardi B defiende aparición de Kylie Jenner en su video de “WAP”, pero detrás de la indignación hay historia

(CNN) –– El cameo de Kylie Jenner en el video del nuevo éxito de Cardi B y Megan Thee Stallion, «WAP», desató una respuesta tan negativa que una petición en línea para eliminar las imágenes de Jenner ya ha conseguido miles de firmas e incluso llevó a Cardi B a salir en su defensa.

Pero el problema va más allá de que Jenner aparezca caminando con un atuendo sexy.

La petición, realizada en Change.org, exige que la escena de Jenner sea sacada del video «WAP» y señala: «El video era perfecto hasta que vimos a K y quise lanzar mi teléfono».

La escritora de The Root, Danielle Young, quizás resumió mejor la frustración que algunas mujeres negras sintieron al ver a Jenner, una mujer blanca, en un video que parece celebrar que las mujeres negras son dueñas de su sexualidad.

Young publicó imágenes de la cantante Normani bailando ferozmente en el video de “WAP» y escribió que «Normani hizo TODO esto y Kylie caminó por el pasillo y abrió una puerta».

Normani did ALL this and Kylie walked down the hall and opened a door.

If that’s not a perfect visual indication of Black women having to do the most and white women do the bare minimum to get somewhere, I don’t know what is. https://t.co/ZGvbfzQeLs

— Danielle Young (@RhapsoDani) August 7, 2020