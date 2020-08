Esta mujer de 103 años se hizo su primer tatuaje para cumplir su lista de deseos

Mujer de 103 años se tatúa por primera vez 0:41

(CNN) –– Una abuela muy amada, que pasó toda su vida cuidando a su familia, está demostrándole al mundo que nunca es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños.

Dorothy Pollack, quien cumplió 103 años en junio, pasa ahora sus días revisando su lista de deseos. ¿Su primera aventura? Tatuarse una rana en honor a lo único que ama más que la cerveza y las hamburguesas.

El pasado 16 de junio, Pollack celebró su cumpleaños en un asilo para ancianos ubicado en Muskegon, Michigan, donde pasó meses aislada durante la pandemia de coronavirus.

«El covid-19 la tuvo en prisión durante meses», dijo a CNN Teresa Zavitz-Jones, su nieta, haciendo referencia a la situación de confinamiento de su abuela en el asilo.

«La enfermera del lugar dijo que estaba terriblemente deprimida y que necesitábamos sacarla. No podíamos verla, así que no teníamos ni idea de cómo se encontraba realmente. Ella tiene una pérdida auditiva extrema, por lo que las llamadas telefónicas no fueron útiles», relató Zavitz-Jones.

Semanas después de que le dieran de alta en el hogar de ancianos, de repente, Pollack decidió que quería hacerse un tatuaje.

«Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que yo me hiciera uno y no lo hice», le contó Pollack a CNN. «De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana. Porque me gustan las ranas», rió.

El viernes, Pollack se arremangó y se sentó pacientemente mientras le hacían el tatuaje. Mientras que la mayoría de gente se estremecería al sentir una aguja en su piel, ella apenas se movió.

«Se portó como una campeona. Ni siquiera la vi hacer una mueca de dolor. Tal vez una vez hizo una mueca de dolor», indicó Ray Reasoner Jr., quien tatuó a Pollack en A.W.O.L. Custom Tattooing en Muskegon. «Estaba tan emocionada. Fue una experiencia increíble. Si alguien de más de un siglo te dice que hagas algo por é o ella, tienes que hacerlo».

Reasoner agregó que Pollack es la persona más vieja que ha tatuado en su vida.

Después de hacerse el tatuaje, el cual dijo que le «encantaba», Pollack decidió cumplir otra experiencia de su lista de deseos: dar un agradable paseo en motocicleta.

Pero las aventuras definitivamente no se detendrán allí.