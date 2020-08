Kamala Harris será la fórmula vicepresidencial de Joe Biden

(CNN) — Joe Biden, el virtual candidato demócrata, anunció que Kamala Harris será su compañera de fórmula a la vicepresidencia, lo que hace a la senadora de California la primera mujer negra en postularse en la elección presidencial de un partido político importante.

El anuncio se produce después de una búsqueda que se llevó a cabo bajo estricto secreto, y en la que la mayoría de los asesores de campaña, donantes e incluso muchos viejos amigos de Biden que se mantuvieron intencionalmente en reserva sobre el tema.

«Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris», tuiteó Biden. Llamó a Harris una «luchadora intrépida» para las personas del común.

Biden y Harris aceptarán formalmente sus candidaturas la próxima semana durante la Convención Nacional Demócrata, que se llevará a cabo por video desde varios lugares debido a la pandemia de coronavirus.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020