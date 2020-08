Alyssa Milano, Tom Hanks, Miguel Bosé, Madonna y otras celebridades que han hablado sobre el covid-19

(CNN Español) — «Por favor, tómense esto en serio», dijo Alyssa Milano cuando mostró cómo está perdiendo el cabello a causa del covid-19. Pero ella no es la única famosa que ha hablado sobre el virus: mientras algunas celebridades han contado su experiencia con la enfermedad y otras han instado al uso de mascarillas, algunas solo han generado controversia y hasta difundido teorías de la conspiración.

Tras dar positivo para anticuerpos de coronavirus, la actriz, que ha luchando contra los síntomas de la enfermedad desde marzo, dijo en Twitter: «Pensé en mostrarles lo que #Covid19 le hace a tu cabello».

Primero grabó su cepillo, que estaba limpio antes del desenredarse el cabello mojado. Luego, tras un cepillado, sostiene un gran mechón de pelo y dice: «Esta es mi pérdida de cabello por covid-19. Usen una maldita máscara».

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020