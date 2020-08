Descarrilamiento de tren en Escocia es «extremadamente grave»

(CNN) — Un tren se descarriló en Aberdeenshire, en el noreste de Escocia, en lo que la primera ministra describe como un «incidente extremadamente grave».



El descarrilamiento ocurrió el miércoles por la mañana en la línea de Stonehaven, dijo la Policía de Transporte Británica (BTP) en un tuit.

«Los agentes fueron llamados a la escena a las 9.43 am y permanecen allí junto a los paramédicos y los bomberos», escribió BTP.

El descarrilamiento es un «incidente extremadamente grave», tuiteó la primera ministra Nicola Sturgeon. «Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia y me mantienen actualizado. Todos mis pensamientos están con los involucrados».

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020