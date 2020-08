Dr. Sanjay Gupta: Por qué no enviaré a mis hijas de regreso a la escuela

(CNN) — Una de las preguntas que recibo más que ninguna otra es: ¿Debo enviar a mis hijos de regreso a la escuela? Como padre de tres niñas adolescentes y preadolescentes, esta ha sido una discusión constante en nuestro hogar y no ha sido fácil. Mis hijas quieren volver a la escuela y nos están presionando enormemente a los padres para que lo hagamos. Extrañan a sus amigos, la estructura social y la inmersión en la humanidad que los niños necesitan y anhelan a esta edad. El aprendizaje virtual ha jugado un papel importante para ellos, pero no es un sustituto del aprendizaje en persona, especialmente para los niños más pequeños. Tal como están las cosas ahora, mis hijas están programadas para comenzar la escuela la próxima semana.

Muchas escuelas de todo el país ya han tomado la decisión por los estudiantes. Al menos 63 de los 101 distritos escolares más grandes del país decidieron comenzar el año con aprendizaje virtual. Hay otros distritos escolares que han decidido que se debe ir en persona, aunque muchos tienen opciones virtuales. La escuela de mis hijas dejó la elección a cada familia y, aunque es difícil, estoy agradecido de que tengamos opciones. Las familias de todo el país están luchando por acceder al cuidado de los niños, la tecnología e incluso los alimentos, todo lo cual puede hacer que el regreso físico a la escuela sea una necesidad.

Sabiendo que mi familia tendría que tomar una decisión sobre la escuela, comenzamos a hacer nuestra tarea hace unas semanas, mirando los datos y los criterios existentes, para llegar a la mejor opción basada en la ciencia para nosotros.

Para empezar, visité la escuela de mis hijas y pasé tiempo con el director de la escuela para comprender mejor las precauciones de seguridad que estaban implementando. Están muy en línea con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Habrá un mandato de mascarillas, muchas estaciones de higiene de manos, planes de distanciamiento físico, desinfección frecuente de superficies e incluso clases al aire libre cuando sea posible. Los estudiantes almorzarán en el salón de clases y no habrá reuniones ni asambleas masivas. Si bien el distanciamiento físico es el desafío más difícil, la escuela ha hecho un uso creativo del espacio en bibliotecas, gimnasios y cafeterías para obtener los metros cuadrados necesarios para tratar de abordar esto. Ha sido un esfuerzo hercúleo en los últimos meses, pero por supuesto, nada de esto funciona si los propios estudiantes no son diligentes en seguir estas prácticas en los autobuses, pasillos y aulas.

Nuestra escuela también tomó el paso adicional de evaluar a todos los estudiantes, profesores y personal la semana pasada, y los resultados estuvieron disponibles en 96 horas. Todas mis niñas dieron negativo, y eso nos da cierta tranquilidad para aquellos niños que eligen asistir a la escuela, ya que a los estudiantes que dan positivo se les pedirá que se aíslen en casa. Me doy cuenta de que este tipo de pruebas de «seguridad», lamentablemente, todavía no está lo suficientemente disponible en este país, y tampoco es una herramienta perfecta. Se sabe que algunas pruebas dan una cantidad considerable de falsos negativos, según el tipo de prueba que se realice y la antelación con la que la realice. Y, aunque alguien puede dar negativo hoy en día, no hay garantía de que mañana no dé positivo por el virus.

Gran parte de la discusión sobre el regreso a la escuela gira en torno al riesgo para la salud de nuestros hijos. Según los CDC, el estudio pediátrico más grande de China encontró que el 90% de los niños con covid-19 desarrollan síntomas leves o moderados, el 4% eran totalmente asintomáticos y el 6% se enfermaban grave o críticamente.

En la primera semana de agosto, 90 niños en Estados Unidos habían muerto de covid-19, que representa menos del 1% de todas las muertes, según un análisis de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños.

Para del 6 de agosto, se había identificado el MIS-C, un síndrome inflamatorio multisistémico, en al menos 570 niños en todo el país, con edades comprendidas entre menos de 1 y 20. Aproximadamente dos tercios de esos niños no tenían afecciones subyacentes antes de ser diagnosticados con MIS-C, como Juliet Daly, una niña de 12 años de Louisiana que casi muere en abril.

Es cierto que los niños tienen muchas menos probabilidades de enfermarse por covid-19, en comparación con los adultos, pero de ninguna manera son inmunes. Pueden infectarse y propagarse rápidamente. Un estudio ampliamente citado en Corea del Sur mostró que los niños de 10 a 19 estaban propagando el virus tanto como los adultos. De hecho, tenían la tasa más alta de covid-19 entre los contactos domésticos. Curiosamente, en ese mismo estudio, los niños menores de 10 años no representaron una cantidad significativa de propagación viral. Esto fue sorprendente porque un estudio reciente publicado en JAMA Pediatrics concluyó que los niños más pequeños pueden portar mayores cantidades del virus en la nariz, en comparación con los adultos. Y cualquier padre dirá con qué facilidad los niños pequeños transmiten virus en sus propios hogares. (Cuando nuestros hijas eran muy pequeñas, un solo resfriado en cualquiera de ellas significaba que toda la familia se iba a infectar pronto).

Entonces, decidí mirar más de cerca el estudio de Corea del Sur y noté un detalle muy importante: incluía menos de 30 casos positivos menores de 10 años. De los casi 60.000 contactos que se rastrearon en ese estudio, solo 237 eran de niños menores de 10 años. La baja tasa de propagación entre los niños pequeños puede no deberse a que tienen menos probabilidades de transmitir el virus, sino a que en gran parte han estado en casa los últimos meses, y como resultado tuvieron pocos contactos.

A medida que nuestros niños se vuelvan cada vez más móviles, se convertirán en parte de un gran experimento nacional, y hay pocas dudas de que las tasas de infección aumentarán. En las últimas cuatro semanas, el número de niños infectados en Estados Unidos ha aumentado en un 90% a más de 380.000 casos, según ese mismo análisis de AAP y CHA. Si bien parte de ese aumento puede deberse al aumento de las pruebas, los niños más pequeños que comienzan a salir de sus hogares por primera vez también juegan un papel importante. Y, en gran parte del país, las escuelas aún no han reabierto.

También es importante recordar que una comunidad escolar se compone de algo más que estudiantes jóvenes. Según un análisis reciente, casi una cuarta parte de los maestros que trabajan en el sistema escolar de Estados Unidos tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por covid-19, ya sea por la edad o por condiciones preexistentes. Me impresionaron especialmente las historias de profesores preocupados de todo el país que decían que estaban escribiendo sus testamentos antes de regresar a la escuela.

Mi familia también examinó más de cerca la tasa general de propagación viral en nuestra propia área. Dentro del sistema de Escuelas del Condado de Fulton, donde vivimos, las pautas para que las escuelas regresen a la instrucción presencial a tiempo completo requieren que la tasa del condado de casos nuevos por cada 100.000 personas sea menos de 100 durante los últimos 14 días. ¿Cuál es la tasa actual del condado de Fulton? 316,2. Las Escuelas Públicas de Atlanta han decidido ser totalmente virtuales durante las primeras nueve semanas. Además, nuestro condado, que incluye parte de Atlanta, tampoco cumple con los criterios del gobierno federal para regresar a la escuela. De acuerdo con los criterios de activación del grupo de trabajo sobre coronavirus, habríamos tenido que pasar por dos fases, cada una de las cuales requeriría una trayectoria descendente de 14 días de casos documentados y la capacidad de tratar a todos los pacientes sin atención de crisis. Simplemente, todavía no hemos llegado a ese punto.

Finalmente, la tasa de positividad en Georgia durante los siete días (que terminan el 10 de agosto) es del 11,3%, según los datos del Proyecto de Seguimiento de Covid, lo que significa que todavía no estamos haciendo suficientes pruebas en nuestra área. Recientemente, el director de Sanidad de EE.UU.dijo que le gustaría ver tasas de positividad de menos del 10% en las comunidades antes de que las escuelas consideren reabrir. Estamos cerca, pero todavía es preocupante volver a poner a los estudiantes en un entorno con tanta propagación viral comunitaria. Vale la pena señalar que cuando comenzamos a sacar a los niños de la escuela a mediados de marzo, había menos de 5.000 casos conocidos en Estados Unidos y las muertes confirmadas eran de dos dígitos. Ahora, los distritos escolares están considerando reabrir, ya que más de 5 millones de personas han sido infectadas y más de 164.000 personas han muerto en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas semanas, se nos han dado varias pistas de lo que podría suceder cuando las escuelas comiencen a reabrir. En un campamento de verano durante la noche en el norte de Georgia, casi 260 asistentes se infectaron, aunque los CDC notaron que algunos podrían haber contraído covid-19 de otra manera. Una escuela secundaria en Woodstock, Georgia, está cerrada temporalmente después de al menos 14 casos positivos de covid-19 en su primera semana. Cientos están en cuarentena en el condado. Otra escuela en Dallas, Georgia, abrió y luego cerró sus puertas después de que seis estudiantes y tres profesores se infectaran. Su plan es reabrir después de desinfectar la escuela, aunque no está claro cuánta diferencia hará eso, ya que no hay requisitos de máscara, y un solo estornudo o tos podría volver a contaminar un aula.

Es mucho para considerar, pero en la mente de nuestra familia, la evidencia es clara. Después de considerar todos los criterios objetivos y evaluar la situación en nuestra propia comunidad, hemos tomado la decisión de mantener a nuestras niñas fuera de la escuela por el momento. Esta no fue una decisión fácil, pero creemos que respeta mejor la ciencia, disminuye el riesgo de una mayor propagación y sigue los criterios del grupo de trabajo. Como compromiso, permitiremos que nuestros hijos tengan una reunión de orientación a distancia física con sus nuevos maestros para que puedan conocerlos en persona antes de comenzar a interactuar con ellos en una pantalla. Y, después de dos semanas, lo reevaluaremos. También será importante para nosotros comprender cuáles serán los desencadenantes en nuestra escuela, en términos de infecciones o enfermedades recién diagnosticadas, que requerirán un regreso al aprendizaje virtual. La transparencia total y honesta de todos será más necesaria que nunca.

Nada de esto es fácil y algunas familias pueden llegar a una conclusión diferente después de observar los mismos datos. En la era de covid-19, parece que todos nos vemos obligados a convertirnos en epidemiólogos aficionados, al mismo tiempo que somos los mejores padres que podemos ser.