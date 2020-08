OPINIÓN | Por qué la economía en línea o gig economy es una estafa

Nota del editor: W. Kamau Bell es un comediante sociopolítico y autor que presenta y produce la serie original de CNN «United Shades of America». Las opiniones expresadas aquí son propias del autor. Leer más opinión en CNNE.COM/OPINION

(CNN) — Si eres como yo, en este momento dependes en gran medida en las personas que trabajan para empresas de entrega basadas en aplicaciones para mantenerte más seguro del coronavirus.

Desde comestibles hasta entrega de paquetes; al cheesesteak que acabo de comer; a lo que sea que simplemente-no-quise-conseguir-yo-mismo, los artículos son traídos a nuestras puertas por aquellos que están haciendo posible que el resto de nosotros no llenemos las calles.

Y cuando miro por la ventana y veo quién está llevándose los comestibles a casa, veo principalmente gente negra y gente de color, lo que para mí es una señal de advertencia de que «ese trabajo puede que no pague tan bien».

El otoño pasado, mucho antes de que supiéramos cuánto más dependería la economía de la mano de obra de los trabajadores por cuenta propia, «United Shades of America» fue a Austin, Texas, para conocer la categoría de nuevos empleos de más rápido crecimiento en el país.

Vaya, no quise decir «empleos». Estos se denominan gigs o curros, por lo que las empresas pueden salirse con la suya sin ofrecer el tipo de protecciones y beneficios para los trabajadores que se esperan de un trabajo.

Muchos de nosotros pensamos que la gig economy es una idea nueva, porque los técnicos nos dijeron que lo es. Es como cuando ese tipo de WeWork nos convenció de que inventó el espacio de oficina. Pero el trabajo por cuenta propia es tan antiguo como este país.

Estados Unidos se construyó sobre personas, literalmente sobre personas, que se pasaron de un trabajo a otro con un salario bajo (o sin ningún pago). La tecnología en este sector puede ser nueva, y podemos llamarlos curros en lugar de empleos, pero ¿el trabajo y la forma en que se trata a esos trabajadores? Eso es tan antiguo como el ferrocarril, los campos de algodón y el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist.

Los trabajadores subcontratados no pueden predecir de manera confiable cuánto ganarán y no pueden depender de las victorias reñidas del movimiento laboral para obtener beneficios como atención médica, licencia por enfermedad o vacaciones pagadas. Y posiblemente lo peor de todo es que se espera que muchos de estos trabajadores cuenten con propinas como parte de su salario.

Eso puede funcionar para algunos trabajadores, pero cada vez más personas sienten que esto es una estafa. La idea general de la gig economy es que resuelve problemas, pero en realidad, la mayoría de los problemas que resuelve son para las personas que usan la aplicación, no para las personas que usa.

Si bien a menudo pensamos en los trabajadores informales como personas que solo quieren ganar dinero extra o complementar otra fuente principal de ingresos, estos «trabajos» son más vitales para los hogares estadounidenses de lo que los comerciales de la aplicación le hacen creer. Cuando filmamos este episodio sobre la gig economy, casi un tercio de los trabajadores de aplicaciones dijeron que este era su trabajo principal, y la mayoría de esas personas son negros y personas de color.

Mientras tanto, empleadores adinerados como Jeff Bezos están viendo crecer su patrimonio neto. A principios de junio, el cofundador y director ejecutivo de Amazon valía US$ 36.200 millones más que el 18 de marzo, según el Instituto de Estudios Políticos.

Bezos está lejos de ser el único multimillonario que ha ganado dinero durante la pandemia de covid-19 y, lo que es más importante, a partir de ella. Pero él es el multimillonario que más millones ha ganado. Y esto es digno de mención porque Amazon, de Bezos, es una empresa que ha continuado contratando, mientras que más de un millón de estadounidenses han presentado solicitudes de desempleo cada semana durante las últimas 20 semanas.

Podría pensar que un hombre que lo ha hecho tan bien pasaría algunas de sus alucinantes ganancias a las personas que literalmente están corriendo para que esto suceda. Pero él, como muchos otros en su posición, realmente no lo ha hecho. Eso podría ser comprensible si, como una selección de lotería de la NBA, esta fuera la primera vez que lo golpeó a lo grande. Pero no: Bezos ya valía cientos de miles de millones de dólares, incluso después de finalizar su divorcio de MacKenzie Bezos (quien se comprometió a donar la mitad de su riqueza en Amazon).

Amazon no es la única empresa que se beneficia en este momento. Hace solo tres años, parecía que Instacart podría ser aplastado por Amazon, pero ahora está recaudando nuevos fondos de inversión y tiene un valor de casi US$ 14.000 millones. (Cambio tonto, como Jeff Bezos podría llamarlo). Y, al igual que Amazon, Instacart no está lloviendo ese valor neto sobre las cabezas de las personas que trabajan duro para hacer que esos carros de mercado sean instantáneos.

Mientras filmaba este episodio, hablé con trabajadores de todo tipo, incluidos aquellos en los que no solemos pensar cuando hablamos de este sector, como los trabajadores de la construcción y los trabajadores domésticos. Una contratista independiente que tuvo el mayor impacto en mí es Vanessa Minton, una madre de tres niños en Austin que es una chef privada capacitada, pero necesita la flexibilidad del trabajo por aplicación para cuidar mejor a sus hijos.

Debería funcionar perfectamente, pero incluso antes de la pandemia era difícil llegar a fin de mes. Y a pesar del hecho de que ella, como muchos trabajadores, está más ocupada que nunca, las empresas de aplicaciones dificultan que todo ese negocio se traduzca en su cheque de pago, un recordatorio para todos los que usamos estos servicios de que debemos dar una mejor propina, y otorgar cinco estrellas a más personas.

Volví a hablar con Vanessa a principios de este verano para ver cómo la había afectado la pandemia y no había perdido su oscuro sentido del humor.

A continuación, se presentan extractos de lo que me contó sobre su experiencia.

Kamau: ¿Cómo era ser una persona que estaba haciendo entrega de comestibles (en el comienzo de la pandemia)?

Vanessa: Necesitaba comida solo para mi familia. Así que lo primero que tuve que hacer fue vaciar mi cuenta bancaria para ir a buscar comida para la familia. Y luego espero poder recuperarlo volviendo directamente a ese lío (por trabajo).

Probablemente pasaron un par de semanas antes de que la propia corporación nos protegiera un poco para decir: ‘Está bien, ¿pedidos tardíos? No es tan importante ahora’. Tenías un depósito de calificaciones (de compradores) a los que no se les ofrecía nada mientras la gente intentaba desesperadamente que los compradores compraran por ellos.

Kamau: La gente quería compradores, pero la aplicación decía: ‘No podemos darte a esta persona’. No han aprendido a afrontar una pandemia única en una generación de forma eficaz y a entregar a tiempo.

Vanessa: Eso se volvió realmente malo, porque cuando llegó el gran diluvio de pedidos, la compañía había abierto un montón de posiciones. Así que estaban contratando literalmente a cualquier persona de la calle. Eso se volvió realmente estresante, porque había gente que simplemente rompía las reglas y probablemente robaba a los clientes en ese momento.

Y hay mucho en el aire (para) las personas que dependerán de estos ingresos después de que las cosas se calmen, y tienes a todos estos nuevos compradores que tal vez perdieron sus trabajos o fueron despedidos. Así que fue genial que tuvieran la oportunidad de trabajar, pero el nivel de servicio al cliente no estaba exactamente ahí. Y no hubo ramificaciones. Era como algo así como ‘manos a la obra’.

Y luego, por supuesto, ya sabes, todo el mundo estaba tratando de conseguir máscaras N95, guantes. Pensamos, ‘¿usamos guantes? ¿No usamos guantes? ‘ El desinfectante de manos no existía en el área. Así que tuve que unirme a un grupo llamado Help Don’t Hoard. Fue creado por gente de mi área. Tengo mucha levadura y suministros para hornear, especias y cosas así. Tengo más de lo que la persona promedio tiene, no porque acumule, es solo algo que uso. Y así, la levadura se convirtió en un producto de moda y comencé a cambiar eso por equipo de protección personal para poder ir de compras.

Kamau: Dios mío.

Vanessa: Sí. Así que terminé con algunas máscaras N95. Le doné un poco a una cuñada que es enfermera. Y luego pude pedirle a mi hermano que me cosiera cubiertas de máscara. Cambié mucho.

Realmente no abordaron el tema del PPE durante un tiempo. Luego, dijeron que, si alguien contrae el coronavirus, en realidad se les puede pagar por su último ciclo continuo de 14 días. Y eso fue realmente genial, pero no contraje el coronavirus. Y no conozco a nadie que haya podido utilizar ese servicio. En ese momento no había absolutamente ninguna forma de hacerse una prueba.

Kamau: Pero incluso si cree que tiene el coronavirus, debido a cómo funciona el capitalismo, no es lo mejor para usted decirlo.

Vanessa: ¿De verdad quieres admitir que podría ser la ‘rona? Por moralmente corrupto (como) que pueda parecer, es diferente cuando eres tú quien genera ingresos. Como la mitad de mis amigos son propietarios de pequeñas empresas y dicen: ‘Oh, (si el coronavirus es una) teoría de la conspiración’, eso respalda mi capacidad para volver al trabajo. Entonces, voy a seguir con eso ‘. Cuando al principio, decían, ‘Oh, esto es realmente aterrador’. Y es algo así como lo que se alinea con lo que quieren y lo que necesitan.

Kamau: Bueno, Vanessa, estoy feliz de que aún lograras mantener esa actitud de ‘no te metas conmigo’ mientras lidiabas con todos los desafíos del mundo. Entonces, me alegro de que sigas siendo la misma. Y me alegra ver que sigues luchando.

Vanessa: Definitivamente lloro en mi auto, en el estacionamiento (del supermercado), mucho. Primero me pongo la visera y me pongo las gafas de sol. Así que todo está bien. [risas]

Kamau: Todos estamos llorando en nuestro propio lugar para llorar. Entonces, si dejas de llorar, en realidad algo salió mal. Sigue brillando, sigue llorando.