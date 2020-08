Michel Brown, de fan a presentador de «Desafío sobre Fuego Latinoamérica»

En la foto, Michel Brown, el nuevo conductor del "Desafío sobre fuego Latinoamérica" con los jurados Mariano Gugliotta, Ricardo Vilar y Doug Marcaida. (Foto cortesía History Channel)

(CNN Español) — Si eres amante del «cuchillo de astronauta», de la «daga tuareg», del «machete golok» y del «cuchillo comando», este artículo es para ti. History Channel estrena la tercera temporada del programa «Desafío sobre Fuego Latinoamérica» con nuevos desafíos y renovado al 100% con nuevos jurados y nuevo conductor.

En esta ocasión, el actor argentino Michel Brown, quien era fan del programa, llega como nuevo presentador: «Es algo increíble, fue una sorpresa inmensa, sucede pocas veces en la vida de un actor que seas fan de un proyecto y te conviertas en el presentador. Y en esta tercera temporada, el presentador busca ser alguien más cercano a los participantes. Estoy muy contento porque vi todas las temporadas de la versión americana y de Latinoamérica. Teniendo este rol y estar inmerso se vive muy diferente y se entiende mucho más. Lo estoy disfrutando mucho».

Zona Pop

¿En qué momento te diste cuenta de que eras parte del proyecto?

Michel Brown

«Cuando vi a los jurados, Doug y Mariano, sentí una sensación de fan y me quedé congelado. Sentí lo que las personas cuando ven en la calle a sus artistas favoritos. Entendí que era parte de la forja ese día, el primer día que estuve ahí. Hay tres íconos de jurados, no entendía cómo sería la comunicación entre los cuatro, pero ellos me ayudaron a entender cada cosa y me acompañaron en todo el proceso. De hecho me encantaría ser participante, y hablé con el productor que sería fascinante ser uno. Y sería el primero de estar parado si hacen una versión en la que pueda participar».

¿Quiénes son los jurados?

Son tres jurados muy experimentados en el mundo de forjar armas. Simplemente Doug Marcaida ha estado en todas las temporadas que se han producido en Estados Unidos. ¿Fue esto un reto para Michel?

«El reto más importante, creo que fue hacer un programa de este género; había hecho dos programas relacionados con el deporte, algo más conocido para todos y de repente te ves inmerso en el mundo de la forja. Debes tener muy claro el lenguaje, las armas, las máquinas y, a diferencia de los otros, fue una prueba de fuego. Estuve con tres jurados muy metidos en el mundo de la forja que son toda una eminencia en este género. Aprendí mucho de la construcción de un arma y de cómo se debe tratar a cada una. El programa no habla de un arma por hablar, sino que lo tiene muy claro. Habla de la historia de las armas y si en ese momento se tiene que forjar un arma que tiene 500 años, Ricardo se encarga de contar su historia y de cómo se fue modificando con el pasar del tiempo. No siempre tiene que ver con la guerra, quizás fueron utensilios del uso diario. De Doug aprendí mucho sobre cómo se utilizan las armas y lo importante de una empuñadura y el diseño, y con Mariano todo lo que tiene que ver con el mundo de la forja».

Doug Marcaida

Nacido en Filipinas, Doug es un especialista en combate cuerpo a cuerpo, que diseña algunas de las armas de filo más mortales del mundo. Como jurado del programa original desde hace 7 temporadas, Doug brinda una perspectiva sin igual sobre el estilo de combate de las armas, para qué fueron diseñadas y cómo eran usadas. Y también probará las armas que se realicen en la competencia.

Mariano Gugliotta

Es forjador, experto en cuchillos, espadas y acero damasco. Fue el primer latinoamericano en aprobar el examen de corte y flexión de la American Bladsemite Society. Además, cuenta con artículos publicados en las principales revistas internacionales de cuchillerías como Tactical Knives y Trofeo de España. Y en el libro “¡Top 500 de cuchillos del mundo!, estuvo entre los 100 primeros.

Ricardo Vilar

Es un forjador con más de 35 años de experiencia en el negocio. Es brasileño y un experto en historia de las armas blancas y también en forja. Desde 2005, es un Journeymansmith con licencia de la American Bladesmith Society. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Brasileña de Forjadores del 2003 al 2008. Es cofundador de una escuela de cuchillería en colaboración con la Universidad de Brasilia, y fue invitado por la Universidad de Texas -en 2005- para ser un instructor de estilo brasileño en el Hammer-in Fall.

En esta tercera temporada las pruebas a las que se someterán los distintos participantes serán forjar armas icónicas: un cuchillo de astronauta; una daga tuareg; un machete golok; el pugio romano, utilizado por soldados de las legiones de la República romana; el cuchillo comando, un cuchillo de supervivencia, que en los años 80 se hizo conocido por ser la famosa arma de Arnold Schwarzenegger, en la película “Depredador”, ícono de la cultura pop del cine; un cuchillo de anillo celta y un sable kindjal.

La tercera temporada contará con la participación de ocho nuevos concursantes: Milton (Brasil), Sandro (Brasil), Diego (Argentina), Noé (México), Cleber (Brasil), Héctor (México), Juan (Colombia) y Juliana (Brasil), quien es la primera forjadora en participar en Latinoamérica. El premio -que alguno de ellos se llevará a casa- es de US$ 10.000.

«Desafío sobre Fuego Latinoamérica» se estrena el jueves 13 de agosto, a las 9:50 p. m., por History Channel. **Confirma el horario con tu sistema de TV de paga.