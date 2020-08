¿Qué es lo mejor y lo peor de ser zurdo? Esto dicen nuestros lectores

Día Internacional del zurdo: 5 datos curiosos 0:48

(CNN Español) — Este 13 de agosto el mundo celebra el Día Internacional de los Zurdos. En honor a la fecha, además de recopilar algunos datos que tal vez no conocías sobre la siniestralidad (haz clic aquí), invitamos a nuestros seguidores en redes sociales a contarnos lo más fácil y lo más difícil de ser zurdo.

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, una fecha que busca ayudar a disminuir los obstáculos que sufren las personas zurdas. Comparte tus opiniones. Publicaremos algunas de ellas. https://t.co/1vNwLcgYvc pic.twitter.com/tvyq43rTc0 — CNN en Español (@CNNEE) August 13, 2020

Las experiencias son variadas pero hay puntos en común: las preguntas que con frecuencia les hacen, la dificultad para escribir sin mancharse, la creatividad, el orgullo por los famosos zurdos, la capacidad de adaptación, el desafío para identificar direcciones… En suma, los zurdos tienen mucho sentido de pertenencia y, aunque son solo el 10% de la población mundial, comparten un rasgo que muchas veces los hace destacarse en distintas disciplinas. ¡Feliz día!

Estas fueron algunas de las respuestas:

Lo bueno

JoséandKenia Guerrero: Me toco volverme ambidiestra. Todos los obstáculos están en tu mente.

Eduenrique Nieto: Somos mas versátiles, nada es difícil para nosotros.

Mechita Zam Yo soy zurda… pero la verdad nunca tuve ningún obstáculo… al contrario, me es mas fácil todo…. me siento muy feliz de ser zurda..

Nathy Araya Lo más bonito es que todos te pregunten “¿Sos zurda?”

@meli_novac: Lo más fácil es que somos más creativos, según estudios.

@flaviasofiagarcia: Yo soy zurda y me parece genial serlo. Soy feliz

@sergioramora: ¿Qué dificultades en los deportes? Los mejores han sido zurdos Messi, Nadal, Maradona, Randy Johnson, Sandy Koufax, Steve Young. En la ciencia y música: Einstein, Van Gogh, Da Vinci… no hay nada que decir de los zurdos.

@FridilColndres: Se nos hace fácil engañar en los juegos que impliquen el uso de nuestro cuerpo a los oponentes.

@betsna: Lo bueno para mí es haber aprendido a adaptarme a un mundo hecho para derechos, solo creo que si hubiera aprendido a tocar guitarra con la mano zurda me hubiera ido mejor, solo que cambiar todas las cuerda era trabajoso por lo cual me conformé con la derecha.

@jmoval: Lo más fácil y que veo como ventaja es que para adaptarme al mundo de gente diestra, aprendí a usar las dos manos.

@Eilleenmendieta: Que nadie espera una defensa con la mano izquierda, lo mejor 👍🏻

Lo malo

Erix Arbildo Lucana: Que te vean escribiendo con la mano izquierda, y te pregunten, ¿eres zurdo?

Nathy Araya: Lo más difícil es escribir en cuaderno con resorte o en las últimas páginas de un libro.

Ronaldo Rondon: Al momento de comer en una mesa llena.

Bernardino Rios: Para mí que algunas tintas se corren por la mano, pero aprendí a escribir con la derecha porque tomaba el cel con la zurda y tenía q tomar nota con la derecha y aprendí incluso firmó exactamente igual con las dos manos.

@meli_novac: Lo más difícil es borrar con el puño lo que escribiste y que se manche.

@anzolarm: Escribir en cuadernos que tienen el resorte.

@kellyysuscosas: Cortar con la tijera, los pupitres, comer en la mesa sin chocar los codos, utilizar un a relata, y siempre dudar las dirección. Derecha o izquierda.

@FridilColndres: Lo más difícil es el uso de objetos adecuados para zurdos la primer limitante se encuentra en la escuela: todo está pensado para un mundo de derechos.

@5606iza_iza: Incomodidad para usar y controlar ciertos equipos o instrumentos. Dificultad para escribir. Manchar o borrar todo lo que escribo con mi propia mano. Cuando te ven escribir y preguntan ¿Eres zurdo? y continúen observándome.

@jmoval: Lo más difícil para mi es distinguir la derecha de la izquierda al dar una dirección.

@latin_german: En un comienzo es complicado ya que todo está adaptado para ser utilizado/manejado por los diestros. Por el deporte sufrí muchas lesiones a la mano y brazo derecho así que tuve que aprender todo con la izquierda y con el tiempo me hice ambidiestro. Un saludo a todos los zurdos!!

@jc31_de: Siempre confundo la derecha con la izquierda pues mi izquierda es mi derecha. Cuando manejo siempre pido que me señalen la dirección si no la conozco. ¡Eso aún no lo supero! 🤣 🤣 🤣

@Eilleenmendieta: Lo difícil, los pupitres del colegio eran solo para diestros 😖 quedaba el brazo en el aire y te cansas rápido.