EE.UU. intercepta un cargamento de millones de barriles de combustible iraní con destino a Venezuela

(CNN) — El Departamento de Justicia interceptó un cargamento de combustible multimillonario de una organización calificada como terrorista extranjera en Irán a Venezuela, según un comunicado de prensa del viernes.



Los funcionarios de justicia dicen que la incautación del envío del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es la más grande jamás realizada por el gobierno de cargamentos de combustible de Irán.

Después de ejecutar una orden de incautación emitida por un tribunal, el gobierno confiscó casi 1.116 millones de barriles de carga de productos petrolíferos que se encontraba a bordo de cuatro petroleros extranjeros llamados M / T Bella, M / T Pandi, M / T Luna y M / T Bering, dijeron en un comunicado fiscales con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020