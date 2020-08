Fiscalía de El Salvador dice que gobierno de Funes desvió US$ 45 millones en caso El Chaparral

El entonces presidente de El Salvador Mauricio Funes durante una rueda de prensa el 31 de enero de 2014. Imagen de acrhivo. (Crédito: Inti Ocon/AFP via Getty Images)

(CNN Español) –– La Fiscalía General de El Salvador informó este viernes que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) se desviaron poco más de 45 millones de dólares en fondos públicos en el proyecto de la construcción de la presa El Chaparral. Parte de ese dinero, según las autoridades, supuestamente terminó en las cuentas del exmandatario.

La Fiscalía asegura que dos de los seis acusados por este caso ––Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica, y Miguel Menéndez, promotor de la candidatura de Funes para la presidencia–– fueron claves en el desvío de los fondos que terminaron en las cuentas del exmandatario salvadoreño.

«En 2012 adquieren dos sociedades fachadas en Panamá», explicó en conferencia de prensa Germán Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la Fiscalía.

Tanto Samour como Meléndez han rechazado las acusaciones y se han declarado inocentes en el proceso penal.

Según la Fiscalía, Funes supuestamente promovió un acuerdo con un empresa constructora para pagar 108,5 millones de dólares a pesar de que se había realizado solo el 29% de la construcción de la presa. De ese monto, dicen que más de 45 millones de dólares fueron malversados.

«Dinero del estado fue destinado para beneficios a terceros», aseguró Raúl Melara, fiscal general de El Salvador, en conferencia de prensa. La Fiscalía ratificó este viernes la acusación en un tribunal de San Salvador por delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas en contra del expresidente Mauricio Funes y otras cinco personas.

El exmandatario, quien vive en Nicaragua desde 2016, rechazó los señalamientos. «¿Dónde están las pruebas que dispuse de un dinero que no era mío y lo transferí a empresas que tampoco son mías?», se defendió Funes en Twitter.

Funes sostuvo que las cuentas en las que, según la Fiscalía, se depositó el dinero del presunto soborno no están a su nombre. «Yo no las aperturé. La FGR no tiene evidencia de que el dinero depositado en ellas era mío. ¿Cómo puedo mover dinero de cuentas de las que no soy el titular?», dijo el exmandatario en uno de los tuits este viernes.

La Fiscalía asegura que durante la investigación entrevistó a 70 testigos y rastreó el dinero pagado por el estado a la empresa constructora.

«Lastimosamente, el expresidente Funes está fuera del país. Él es nicaragüense y la ley nos impide seguir el proceso en su contra. Debe esperar», afirmó Melara.

«Ninguna prueba nueva», sostuvo Funes, quien tiene al menos cinco órdenes de captura vigentes en El Salvador por delitos relacionados a la corrupción. En todos se ha declarado inocente y ha atribuido los señalamientos a represalias políticas.