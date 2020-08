Noticias coronavirus 17 de agosto: India supera los 50.000 muertos por covid-19

India supera los 50.000 muertos por coronavirus

El número de muertos por covid-19 en la India superó los 50.000 el lunes, según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del país.

Las últimas cifras publicadas por el ministerio muestran que el número de muertes aumentó en 941 durante las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 50.921.

Solo Estados Unidos, Brasil y México han reportado más muertes relacionadas con el covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Desde que comenzó la pandemia, la India ha registrado al menos 2,6 millones de casos. De ellos, 676.900 se consideran activos. Aproximadamente 1,9 millones de personas se han recuperado.

En la India, no todos los pacientes requieren una prueba para considerarse recuperados. Los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones y no se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Sin embargo, los casos graves solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.