El PSG de Neymar y Di María es finalista de la Champions: derrotó al Leipzig 3-0

(CNN Español) — Finalmente los millones invertidos en el PSG dieron frutos en Europa: el campeón francés es finalista de la Liga de Campeones tras vencer al RB Leipzig, la revelación del torneo.

Es la primera vez que el Paris Saint-Germain llega a una final de la Champions League.

El primer lo anotó Marquinhos al minuto 13 de juego tras asistencia del argentino Ángel Di María, un centro de lujo.

