Salud mental durante el coronavirus: cómo procesar la avalancha de sentimientos que se generan en la pandemia

(CNN) — Ya sea que trabajes desde casa o en el frente, la pandemia nos ha afectado drásticamente a casi todos. Y con un cambio repentino puede surgir una avalancha de emociones, algunas de las cuales pueden haber estado enterradas hasta que las órdenes de confinamiento las hizo salir. Otras emociones pueden ser completamente nuevas.

Sentirse fuera de control y tener una sensación de pérdida se han convertido en temas universales, ya sea debido a la pérdida de seres queridos, por la enfermedad, el trabajo y la escuela en línea o la postergación de bodas o el cambio de la vida diaria a un entorno virtual.

Comprender estos sentimientos, y más aún procesarlos, puede resultar abrumador. Pero hacerlos a un lado puede generarte más problemas en el futuro.

Pero atención: no hay necesidad de procesar esas emociones solo, dice el psicólogo clínico Ronald Breazeale, miembro del Consejo de Representantes de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), con sede en Portland, Maine.

Con más de 40 años de experiencia ayudando a los pacientes a superar situaciones difíciles de la vida como la muerte de un ser querido, Breazeale compartió consejos sobre cómo procesar eficazmente tus sentimientos.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Cuál es el primer paso para comprender las emociones?

Ronald Breazeale: A la mayoría de las personas les gusta negar que están sintiéndose diferente: «Oh no, no me molesta tanto», dicen. La aceptación es el primer paso para hacer algo sobre cualquier cosa, emocionalmente o de otra manera. Tienes que reconocer que tienes que aceptarlo, en lugar de negarlo.

Entonces vas a descubrir cómo lidiar con eso y reconocer cuáles son las emociones que estás teniendo. Con la pérdida, por lo general, es muy sencillo que las personas sientan tristeza. Pero también suelen sentir enojo, y es una mezcla de esas emociones que a veces vacilan cuando las personas están lidiando con una pérdida.

Admite que te sientes enojado o triste o que sientes confusión acerca de cómo deberías sentirte. No te digas a ti mismo: «Bueno, no estás muerto en medio de una pandemia, así que ¿de qué te quejas? No deberías estar tan molesto por esto». Pues lo estás. Admitir eso y reconocerlo es realmente importante.

CNN: Para algunos puede ser difícil expresar sus emociones. ¿Cómo superar eso?

Breazeale: Tómate un tiempo contigo mismo. Las personas a menudo están muy ocupadas, o a menudo enfrentan una pérdida en su vida simplemente dedicándose al trabajo o haciendo otra cosa para distraerse. Tenemos muchas buenas distracciones en esta sociedad y podemos usarlas. A veces, eso es útil, pero ahora tenemos menos. No puedes exactamente ir al cine esta noche o hacer muchas otras cosas que te gustaría hacer.

Habla con alguien que sientas que puede apoyarte o simplemente escucha. Porque a medida que hagas eso, te volverás más consciente de que no solo estás triste, sino que también estás realmente enojado y dolido por todo esto y toda la confusión al respecto. No quieres a alguien que diga: «Aguanta, no es así». Con suerte, te permitirán expresar tus sentimientos y sacarlos a la luz.

CNN: Una vez que alguien ha reconocido sus sentimientos, ¿cómo los superan de manera saludable?

Breazeale: Después de admitir que están ahí y reconocer lo que son, averigua qué puedes hacer para expresarlos. Hablar de los sentimientos es un buen paso para lograrlo. La gente también puede escribir sobre ellos. Escribir un diario es algo bueno en estos días. Escribe sobre lo que está sucediendo en tu vida y cómo te sientes acerca de lo que está sucediendo hoy.

También averigua algunas formas de desahogar algunos de los sentimientos, especialmente la ira. A los hombres en particular les gusta tapar su dolor o su tristeza con ira.

El miedo está detrás de gran parte de lo que la gente siente en este momento y la incertidumbre de lo que sucederá a continuación. Necesitamos encontrar formas de descargar eso también. Piensa en lo que te ayudaría a sentirte mejor. La ira es a menudo como un corcho en la botella que mantiene dentro todas las demás emociones y evita que salgan.

CNN: ¿Con qué frecuencia deberían las personas practicar el procesamiento de sus emociones?

Breazeale: Una de las cosas que la gente debe reconocer es que esta es una situación continua. No vas a hacer esto una vez y decir «Está bien, ya estoy bien. Ya no estoy enojado, no voy a estar enojado nunca más». Con esto, probablemente lo estés, porque esta ha sido una historia continua, y van a suceder más cosas. Así que tendrás que pasar por este proceso más de una vez.

Mientras más dure esto, las frustraciones y los recordatorios de la pérdida continuarán. Si pierdes tu trabajo, eso es algo con lo que tendrás que lidiar durante bastante tiempo. Y más aún si tienes amigos o familiares que han fallecido.

Todos hemos perdido algo de libertad. Cosas que disfrutamos como ir al cine o un restaurante favorito, no podemos hacer eso ahora.

CNN: ¿Cómo pueden las personas prepararse mejor para manejar el estrés mental de la pandemia?

Breazeale: La gente tendrá que sentirse cómoda con la falta de control. Tendremos que sentirnos cómodos con el uso de una mascarilla y hacer otras cosas que no nos gusta hacer especialmente. La flexibilidad será fundamental para que las personas superen esta pandemia.

Manejar emociones fuertes es otra de las habilidades que enseñamos en el entrenamiento de resiliencia. Estamos hablando de la capacidad de recuperación del individuo y de poder lidiar bien con la adversidad en su vida. Una forma de cuidarse a sí mismo es poder cuidar a los demás y poder cuidarse bien a sí mismo.

Este es un momento en el que todos deben concentrarse en su propio bienestar, así como en el bienestar de las personas que los rodean. No puedes cuidar de otras personas a menos que te cuides a ti mismo.

Y ten en cuenta que la mayoría de las situaciones son temporales, no permanentes.