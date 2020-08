Convención Nacional Demócrata: éxitos y fallas de la segunda noche

AOC apoya a Sanders durante Convención Nacional Demócrata 1:28

(CNN) — La segunda noche de la Convención Nacional Demócrata de 2020 ha terminado.

La rareza de la reunión totalmente virtual fue un poco menos discordante que en la noche de apertura (o tal vez yo estaba más acostumbrado a ella). Los veteranos como Bill Clinton se mezclaron con estrellas jóvenes como la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez en una serie de discursos virtuales. En general, fueron dos horas mucho mejores de las que presencié el lunes por la noche.

Aquí lo mejor –y lo peor– de la noche.

Éxitos

* El video de McCain: Rara vez me convence un republicano que habla en una convención demócrata (o viceversa). Pero el video, narrado por Cindy McCain, que documenta la larga amistad de John McCain y Joe Biden fue extremadamente bien hecho y reforzó un mensaje central de la campaña presidencial de Biden: él es alguien con la voluntad y la capacidad de trabajar al otro lado del pasillo, alguien que cree más en la gente que en las etiquetas partidistas. Volver a escuchar la voz de McCain fue inquietante y estimulante, y un recordatorio de que la política puede ser algo bueno.

* Ady Barkan: La historia del joven padre afligido con la enfermedad de Lou Gehrig es bien conocida, pero no menos poderosa por ello. El video de Barkan jugando con su hijo pequeño, la voz en off de él explicando por qué está luchando tan duro por el cuidado de la salud, fue un momento enormemente poderoso, emocional y humano.

* Jill Biden: Ella no es Michelle Obama. Pero, bueno, nadie lo es. Jill Biden hizo lo que requería en su discurso: contó la historia de Biden (una vida marcada por la tragedia y la resistencia) de una manera que nadie más podría. Su testimonio de la fe de su esposo y cómo se apoyó en ella para ayudarlo a superar los momentos más difíciles también fue importante, rompiendo la narrativa impulsada por el presidente Donald Trump de que al exvicepresidente no le importa Dios. Además, me gustó el cameo de Biden y la introducción de «¡Soy el marido de Jill Biden!». Un poco cursi, seguro. ¡Pero eso es lo que son las convenciones!

Mira el discurso de Jill Biden en la convención demócra 10:14

* Jacquelyn Brittany: Tener a la operadora de ascensores de The New York Times que se volvió viral cuando le dijo a Biden que lo amaba cuando pasó por el periódico para entrevistarse con el consejo editorial fue un golpe de genialidad. Y sus palabras sobre Biden -.»en el poco tiempo que pasé con Joe Biden, me di cuenta de que realmente me vio»– fueron un poderoso testimonio de la humanidad y empatía del candidato demócrata.

* La votación nominal de los estados: No hay mucho acerca de una convención virtual que sea mejor que la real. Pero la votación nominal de los estados, que sirve para nominar formalmente al candidato presidencial, es una de ellas. Fue divertido ver lo que cada estado eligió como telón de fondo: Rhode Island con un chef parado a un lado con un plato de calamares fue el MEJOR, y quien eligió cada estado para entregar los votos a Joe Biden (y a Bernie Sanders). (Khizr Khan, un padre de la Estrella de Oro atacado por Trump durante la carrera de 2016, y los padres de Matthew Shepard, quien fue asesinado en un crimen de odio contra los homosexuales, fueron opciones particularmente poderosas). Y para un país que ha sido forzado por el covid para quedarse cerca de casa durante meses, fue como un mini viaje por el país que al menos encontré tremendamente refrescante. Y no fui el único.

Joe Biden obtiene nominación presidencial demócrata 2:22

* John Legend: El tipo es simplemente talentoso. Además: ¿cuántas personas pueden lucir un traje blanco con un jersey de cuello alto negro? Yo no.

Fallas

* Bill Clinton: El expresidente ha hablado en todas las convenciones demócratas desde 1980. Y es un expresidente demócrata de Estados Unidos. Entonces no es fácil decirle que no. Pero para un partido que ha abrazado plenamente el movimiento #MeToo y se apoya en las mujeres para vencer a Donald Trump, la imagen de Clinton fue discordante. (Tal vez recuerdes que, como presidente, tuvo una relación extramatrimonial con una pasante de la Casa Blanca). Clinton no tuvo mucho tiempo para hablar (unos cinco minutos) y fue en los primeros momentos de la programación de la noche. Pero aún así…

Bill Clinton critica a Trump por su manejo de la pandemia 0:31

* Chuck Schumer: Me imagino al líder de la mayoría del senado siempre consciente de los medios, preparando la escena para su discurso: ¡la Estatua de la Libertad al fondo! Excepto que la estatua estaba tan borrosa que apenas se podía reconocer. «Me encanta que el simbolismo planeado de la toma se arruinó por la necesidad de una gran apertura para iluminarla», tuiteó AJ Chavar, un periodista de video (y excolega mío en The Washington Post).

Chuck Schumer: Biden necesita la unión de los demócratas 1:40

* Alexandria Ocasio-Cortez: Ver a AOC pronunciar un discurso de nominación de 90 segundos para Sanders en la primera hora de la convención fue como ir a un juego de los Yankees y ver a Aaron Judge como emergente. Se sintió como una especie de desperdicio de talento. Entiendo que el equipo de Biden no quería que AOC, un pararrayos republicano, estuviera al frente y al centro en un gran discurso en horario estelar. Pero sentía que podría haber sido desplegada de una manera mucho más efectiva de lo que estuvo.

AOC apoya a Sanders durante Convención Nacional Demócrata 1:28

* John Kerry: Meh. Quiero decir, entiendo la idea: un excandidato presidencial demócrata y secretario de Estado que usa su seriedad percibida para ayudar a argumentar que Donald Trump es peligroso para la posición de Estados Unidos en el mundo. ¿Pero otro estadista mayor de la vieja guardia demócrata con un traje hablando de por qué Trump es malo? ¿En un tono decididamente senatorial? Yo podría haberlo hecho sin eso.