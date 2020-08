OPINIÓN | Lo que los estadounidenses necesitan saber mientras ven las convenciones

Nota del editor: Samantha Vinograd es analista de seguridad nacional de CNN. Es asesora principal del Instituto Biden de la Universidad de Delaware, que no está afiliado a la campaña de Joe Biden. Vinograd sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama de 2009 a 2013 y en el Departamento del Tesoro bajo la presidencia de George W. Bush. Síguela en Twitter @sam_vinograd. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Vea más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — ¿Por qué el presidente Donald Trump ayuda a Rusia y daña a Estados Unidos? Esa no es una pregunta que la mayoría de los estadounidenses probablemente quieran hacerse en este momento, pero deberían hacerlo.

Con el reloj corriendo hacia el día de las elecciones, el presidente Trump se ha insertado de lleno en la matriz de amenazas a la seguridad electoral, socavando a su propio equipo de seguridad nacional y a la democracia estadounidense. Al tuitear y amplificar el contenido atribuido oficialmente a una operación de influencia rusa y al tomar medidas activas contra la infraestructura electoral clave, como el Servicio Postal de Estados Unidos. Y al no responsabilizar a ciertos malos actores, el propio Trump es la mayor amenaza para un voto libre y justo en 2020.

Hay amenazas extranjeras activas que enfrentan las elecciones estadounidenses. El mes pasado, después de enfrentar la presión, principalmente de los demócratas, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos (IC, por sus siglas en inglés) hizo pública información sobre ciertas amenazas a la seguridad electoral en el extranjero. El CI emitió un segundo comunicado a principios de este mes de que actores extranjeros específicos están apuntando a las elecciones estadounidenses: citaron a China, Rusia e Irán. Si bien sus declaraciones son útiles en términos de informar al público, en general, sobre varias corrientes de amenazas, agruparon de manera confusa amenazas de escalas y alcances muy diferentes (manzanas y naranjas) en la misma canasta.

Las operaciones activas y encubiertas de influencia rusa son aparentemente una amenaza mayor para los estadounidenses que las críticas públicas a la administración Trump por parte del gobernante Partido Comunista de China. Pero el CI indicó que Rusia prefiere que Trump gane las elecciones de 2020, mientras que China prefiere que él pierda. Trump puede pensar que es más conveniente política y personalmente centrarse en la interferencia electoral de China y hacer caso omiso de los ataques de Rusia. Además, está claro que nunca le ha gustado reconocer que él es la preferencia de Putin.

Poco después del comunicado del CI, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, dijo a la cadena CBS que China y otros países están atacando los sitios web de los secretarios de estado, lo que suena como una acusación de que China está involucrada en ataques cibernéticos contra la infraestructura electoral crítica. Esa es la primera vez que escuchamos sobre esta supuesta operación china: las declaraciones del CI sobre amenazas a la seguridad electoral no mencionaron ningún ciberataque chino. Si bien la comunidad de inteligencia ha indicado que adversarios no identificados «buscan comprometer la infraestructura electoral de Estados Unidos» y dice que está monitoreando a «ciber actores maliciosos», no hemos visto nada que corrobore la acusación específica de O’Brien contra China.

Si las acusaciones de O’Brien son ciertas, sería una escalada importante por parte de China que debería justificar algún tipo de respuesta. Pero no hemos escuchado sobre ninguna medida punitiva planeada por el Gobierno en contra de las personas y las entidades involucradas en las amenazas a la seguridad electoral reveladas recientemente. (Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo la semana pasada que Beijing nunca ha interferido en las elecciones estadounidenses, pero las declaraciones del Gobierno deben tomarse con más de un grano de sal).

Ese es un enfoque peligroso. Con varias amenazas extranjeras ahora de conocimiento público, parece que el presidente está eligiendo no hacer nada al respecto. En lugar de tomar medidas para contrarrestar los ataques extranjeros a la democracia estadounidense, está jugando dodgeball y no responsabiliza a los atacantes. Cuando se le preguntó recientemente sobre la intromisión extranjera, dirigió su ira hacia los demócratas, diciendo que eran ellos quienes se estaban «entrometiendo» al insistir en las boletas electorales por correo. El hecho de que el presidente de Estados Unidos no haya castigado a los atacantes reales solo permite que personas como Vladimir Putin sigan atacando al país. En ausencia de una respuesta política a su interferencia electoral, los malos actores no tienen razón para detenerse mientras están en ello.

Pero Trump no solo ha fallado en castigar a ciertos actores extranjeros, los está ayudando.

La reciente declaración de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas a la seguridad electoral dijo, en particular, que Rusia prefiere a Trump en 2020 y que Moscú está trabajando activamente para denigrar a su rival Joe Biden. El CI incluso citó específicamente a un jugador en las operaciones de influencia de Rusia contra Estados Unidos: Andriy Derkach. El comunicado dijo que Derkach, un legislador ucraniano, «está difundiendo reclamos sobre corrupción, incluso mediante la publicidad de llamadas telefónicas filtradas, para socavar la candidatura del exvicepresidente Biden y el Partido Demócrata». Los demócratas han expresado constantemente su preocupación por las acciones de Derkach y trabajan con ciertos legisladores republicanos.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no podría ser más clara: Derkach es parte de los ataques rusos a la democracia estadounidense.

Como presidente, Trump tuvo que haber tenido acceso a la inteligencia subyacente altamente clasificada que llevó al CI a sus conclusiones sobre Derkach, sin mencionar el acceso a la inteligencia subyacente altamente clasificada sobre los ataques electorales rusos en general. Trump no es conocido por pasar mucho tiempo leyendo inteligencia clasificada. Pero con la información sobre Derkach ahora pública, hay cero posibilidades de que el presidente no esté al tanto de las conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, ayudó a la inteligencia de Rusia con el clic de un botón: el domingo retuiteó el contenido que Derkach filtró, supuestamente de una conversación entre Biden y el expresidente ucraniano Petro Poroshenko. (Según los informes, Poroshenko ha dicho que el audio es falso). Simplemente, Trump ayudó a difundir la desinformación rusa, y la razón parece obvia: se trata de ganar un segundo mandato.

Cuando se trata de eso, Trump prioriza sus necesidades personales percibidas sobre todos nosotros: la seguridad de nuestras elecciones, nuestra seguridad física y más. Probablemente por eso Putin lo prefiere: es la antítesis de lo que parece un líder democrático.

Además de dar a ciertos atacantes un pase libre y aparentemente ayudar e incitar a las operaciones de influencia rusa contra nosotros, Trump y sus designados también parecen estar involucrados en medidas activas dirigidas a la infraestructura electoral clave: el Servicio Postal. Louis DeJoy, designado por el director general de correos de Trump, testificará ante el Congreso la próxima semana sobre las acusaciones de que sus recientes cambios operativos obstaculizarán la capacidad del Servicio Postal de respaldar la votación por correo en noviembre. Y la difusión de desinformación por parte de Trump sobre la votación por correo equivale a influir en las operaciones contra el Servicio Postal mientras intenta denigrar las capacidades percibidas del servicio para manejar las boletas enviadas por correo.

Las acciones hablan más que las palabras. Es obvio que el Servicio Postal se enfrentará a una carga sin precedentes en este ciclo electoral. Un presidente patriota haría todo lo posible para apuntalarlo para que los estadounidenses puedan votar de manera segura desde sus hogares. Trump, sin embargo, está haciendo todo lo contrario. De hecho, Trump dijo que se opone a la financiación adicional para el Servicio Postal porque no quiere que se utilice en las votaciones. En lugar de darle los recursos que necesita para apoyar unas elecciones libres y justas, Trump está tratando de socavarlo.

No hace falta decir que un candidato seguro de ganar no intentaría impedir que los estadounidenses votaran. Y un presidente que se preocupa por la democracia de su país no ayudaría a los actores extranjeros que la atacan. Entonces, a medida que los estadounidenses sintonizan las convenciones y tratan de entender las amenazas electorales que enfrentamos, deben ser conscientes de que el propio presidente Trump es nuestra principal fuente de inseguridad electoral.