Siete conclusiones de la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata

Trump ha tratado la presidencia como un ‘programa de telerrealidad’ 1:41

(CNN) — Los demócratas más destacados de la nación buscaron el miércoles por la noche inculcar un sentido de urgencia en los votantes que estaba ausente hace cuatro años, cuando Donald Trump fue elegido presidente.

En la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata, el expresidente Barack Obama habló desde Filadelfia, donde se redactó la Constitución, para advertir de una democracia en grave peligro.

Y la candidata presidencial del partido en 2016, Hillary Clinton, apareció desde su casa en Nueva York, para decir: No dejes que esto vuelva a suceder.

Fue la noche de la senadora de California Kamala Harris, al convertirse en la primera mujer negra y del sur de Asia en recibir la nominación a la vicepresidencia demócrata y en su discurso de aceptación se presentó a la nación.

Y el partido profundizó en los problemas, incluida la inmigración, el cambio climático y la violencia con armas de fuego, con testimonios personales, incluido uno de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, para promocionar el plan de Biden para la «economía del cuidado».

Pero el tema de la noche fue la importancia de la elección de noviembre, con Obama, Clinton y otros mostrando a Trump como un presidente fallido dispuesto a hacer trampa para ganar de nuevo a menos que, como dijo Obama, «no dejemos ninguna duda» sobre el resultado.

Aquí hay siete conclusiones de la tercera noche de la convención:

‘No dejes que te quiten la democracia’

Dos discursos de la convención cuentan la historia de la visión cada vez más inestable de Obama sobre el arco del sistema político estadounidense.

Irrumpió en la escena política nacional con una presentación de 2004 en la que rechazó «la política del cinismo» y anunció «la esperanza frente a la dificultad; la esperanza frente a la incertidumbre. La audacia de la esperanza».

El miércoles por la noche, Obama regresó e hizo historia nuevamente, dejando de lado la regla no escrita de los expresidentes de no atacar directamente al actual titular del cargo para advertir de una democracia bajo grave amenaza.

Desató una reprimenda sin precedentes a Trump, quien entró en la escena política nacional promoviendo una teoría de la conspiración racista de nacimiento con el objetivo de socavar la presidencia de Obama y ha dicho regularmente -incluso en Twitter el miércoles por la noche mientras Obama hablaba-, la mentira de que la administración de Obama espió su campaña.

«Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio; que pudiera llegar a sentir el peso del cargo y descubrir algo de reverencia por la democracia que se había puesto a su cuidado», dijo Obama. «Pero nunca lo hizo».

Obama contuvo las lágrimas y recordó a los estadounidenses que lucharon contra el racismo y la opresión. «Lo que hacemos resuena a través de las generaciones», afirmó.

Sobre Trump y los republicanos, Obama dijo: «Ellos saben que no pueden convencerte con sus políticas, por lo que esperan dificultarte al máximo tu voto y convencerte de que tu voto no importa. Así es cómo ganan. Así es como nuestra democracia se marchita. Hasta que no sea democracia en absoluto y no podemos permitir que eso suceda. No dejes que te quiten el poder. No dejes que te quiten la democracia».

Clinton sirve un recordatorio

Si el tema de la noche fue la urgencia, Clinton hablando desde su sala de estar en Nueva York y no como presidenta de Estados Unidos, fue la prueba A.

Los comentarios de Clinton fueron una advertencia, tanto para los demócratas que pueden creer que la ventaja actual de Biden en las encuestas sobre Trump es insuperable, como para los votantes que pueden estar completamente desconectados por este momento en la política.

La exsecretaria de Estado, recordando a las personas que le dijeron que no votaron hace cuatro años, advirtió que noviembre se convertiría en una elección de «debería, podría, debería ser» y recordó a la gente que Biden y Harris podían ganar el voto popular y perder las elecciones, como a ella le sucedió.

«No lo olvides: Joe y Kamala pueden ganar 3 millones de votos más y aun así perder. Créeme», dijo Clinton. «Necesitamos cifras tan abrumadoras que Trump no pueda escabullirse o robarse su camino hacia la victoria».

El momento histórico de Harris

Harris se inclinó hacia su lugar en la historia el miércoles por la noche y señaló que su nominación era «un testimonio de la dedicación de generaciones antes que yo».

La senadora de California se postuló para la nominación presidencial demócrata el año pasado, pero gran parte de la nación conoció su historia personal -la hija de inmigrantes, una madre india y un padre jamaicano; una graduada de una universidad históricamente negra- por primera vez el miércoles.

Afirmó que deseaba que su madre estuviera viva para verla.

«Ella nos enseñó a ser conscientes y compasivos con las luchas de todas las personas. A creer que el servicio público es una causa noble y la lucha por la justicia es una responsabilidad compartida», dijo Harris.

La candidata a vicepresidenta anticipa los ataques de Trump

Los nominados a la vicepresidencia suelen presentar líneas de ataque contra sus oponentes, y aunque Harris no dijo mucho sobre Trump el miércoles por la noche, sí adelantó algunas líneas definidas que probablemente se desarrollarán en las próximas semanas.

Asintiendo con la cabeza a su tiempo como fiscal y fiscal general de California, Harris dijo: «Reconozco a un depredador cuando lo veo».

«En este momento, tenemos un presidente que convierte nuestras tragedias en armas políticas», señaló más tarde, al contrastar el carácter de Biden con el de Trump.

Y, quizás en la línea más destacada de la noche, dijo: «No hay vacuna para el racismo».

Se exhibieron años de mujeres demócratas

La lista de oradores del miércoles por la noche estuvo llena de mujeres líderes demócratas, desde Clinton y la primera mujer en ser presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, hasta la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham. Las apariciones cayeron en la misma semana que se cumplió el centenario de las mujeres que obtuvieron el derecho al voto mediante la ratificación de la 19ª Enmienda.

También hubo videos tributos en honor a las mujeres, incluido uno que señaló a muchas mujeres líderes históricas que construyen el Partido Demócrata y otro que marcó la carrera de Pelosi.

El mensaje tuvo sentido la noche en que el Partido Demócrata nominó a Harris, quien en su propio discurso saludó con la cabeza a los activistas negros que le abrieron el camino: «Mujeres como Mary Church Terrell y Mary Mcleod Bethune. Fannie Lou Hamer y Diane Nash. Constance Baker Motley y Shirley Chisholm».

Pero también destacó una realidad política para el partido en noviembre: las mujeres, especialmente las mujeres blancas en los suburbios de ciudades estadounidenses como Filadelfia, Phoenix y Charlotte, serán fundamentales para derrotar a Trump. Clinton ganó por poco la mayoría de las mujeres en 2016, según las encuestas a boca de urna, pero perdió a las mujeres blancas, un hecho que los demócratas han buscado cambiar durante los últimos cuatro años, y lo lograron en las elecciones intermedias de 2018, cuando un el turno suburbano les entregó el control de la Casa.

Los demócratas se vuelven específicos sobre los temas

Violencia con armas de fuego, cambio climático, inmigración, dislocación económica y cuidado infantil: los demócratas el miércoles por la noche profundizaron en sus planes de políticas, a menudo dejando de lado las críticas al comportamiento personal de Trump y enfocándose en los problemas que precedieron a su elección.

Los oradores abordaron el papel de Trump en la exacerbación de la política tóxica de la época, lo que hizo que esos problemas fueran más difíciles de abordar, pero también presentaron un caso más coherente de por qué y cómo los abordarían si Biden gana en noviembre.

Pelosi enumeró los proyectos de ley aprobados o apoyados por su mayoría demócrata (para reducir los precios de las drogas, reforzar los derechos de voto, aumentar la supervisión policial, prevenir la violencia armada, promover los derechos LGBTQ y más) que han sido ignorados o bloqueados por Trump y los republicanos del Senado, guiados por el líder de la mayoría Mitch McConnell.

Los demócratas también ponen en el centro de atención a los afectados por las políticas más controvertidas de Trump. Entre ellos se encontraba una joven cuya madre fue deportada en 2018, dos años después de que su padre, un veterano de la Infantería de Marina, votara por Trump.

«Mi papá pensó que usted protegería a las familias militares, así que votó por usted en 2016, señor presidente», dijo Estela Juárez, de 11 años, leyendo una carta que le envió a Trump. «Dice que no volverá a votar por ti después de lo que le hiciste a nuestra familia».

Warren avala los ‘planes’ de Biden para la economía

Warren y Biden se han enfrentado por la política económica durante años, disputas que acapararon los titulares durante las primarias y se remontan a cuando ella era profesora y él estaba en el Senado.

Pero el miércoles por la noche, Warren intervino para validar las propuestas de Biden en el futuro. Desde que se convirtió en el nominado, Biden ha avanzado poco a poco en una serie de prioridades progresivas, incluido su plan de protección por bancarrota del consumidor, que abre nuevas vías para aliviar la deuda estudiantil.

«Me encanta un buen plan, y Joe Biden tiene algunos planes realmente buenos: planes para recuperar empleos sindicales en la manufactura y crear nuevos empleos sindicales en energía limpia», indicó Warren. «Planes para aumentar los beneficios del Seguro Social, cancelar miles de millones en deudas de préstamos estudiantiles y hacer que nuestras leyes de quiebras funcionen para las familias en lugar de para los acreedores que las engañan».

Recordando sus propias luchas al hacer malabares con el trabajo y el cuidado infantil, una historia personal que solía contar durante su propia campaña, Warren respaldó los planes de la candidatura demócrata para hacer que el cuidado infantil sea más asequible y disponible para los padres que trabajan.

«Es hora de reconocer que el cuidado infantil es parte de la infraestructura básica de esta nación», dijo. «Es infraestructura para familias».