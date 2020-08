Maluma celebra 10 años de carrera con ‘Papi Juancho’, su quinta producción discográfica

Lanzamientos de Maluma y Kylie Minogue en plena pandemia 2:42

(CNN Español) – Maluma anunció el jueves por la noche el lanzamiento de ‘Papi Juancho’, su quinta producción discográfica.

Luego de ser tendencia mundial en Twitter por cerrar su cuenta de Instagram, el cantante colombiano reapareció en esa red social y anunció en una transmisión en vivo el nuevo disco.

El álbum cuenta con 22 temas, escritos entre Maluma junto a Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan «El Genio», Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas, entre otros y los mismos fueron realizados entre Medellín y Miami. Para este disco, Maluma trabajó con The Rude Boyz en la producción.

Las colaboraciones también son parte de la producción. En ‘Parce’, el sencillo con el que anunció el lanzamiento, el cantante colabora con Lenny Taváres y Justin Quiles. A poco más de 10 horas del lanzamiento, el video de ‘Parce’ ya supera las 2 millones de reproducciones en YouTube y está en el top 5 de tendencias a nivel mundial en esa plataforma.

También figuran Darell, Jory Boy, Myke Towers, Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.

El cantante atribuyó su desaparición de Instagram a este lanzamiento.

«Por eso me desaparecí del Instagram. Ese fue el único motivo por el cual me desaparecí del Instagram. Porque esta noche [jueves] lanzaba mi disco, necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy yo a este nuevo lanzamiento», dijo.

«Me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año cumplí 10 años haciendo música. Comencé en el 2010 y eso hay que celebrarlo, siento que este año es de renacimiento. He renacido. Se los digo de todo corazón, desde todos los aspectos. Desde mi parte personal y artística, todo esto se lo debo a todos ustedes», comentó.

Al inicio de la transmisión, el intérprete hizo referencia a los comentarios en redes sociales sobre su canción Hawai y la posible destinataria de la letra.

«Lo tengo que decir aquí, en este Live, [esta canción] la escribimos en combo. Las primeras personas que escribieron la canción fueron Keityn, Bull Nene, Micky, Édgar [Barrera](…) Luego me mostraron la canción en enero y cuando grabé el intro y el coro, inmediatamente supe que la canción tenía un coro para ser una canción grande. Más allá de eso, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida», aclaró.

«Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción en realidad porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí. Así que no inventen, por favor», agregó.

El tema fue lanzado la última semana de julio y debutó en la décima posición del Hot Latin Chart de Billboard.

La producción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.