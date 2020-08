Sofía Vergara rechaza la afirmación de que Ellen DeGeneres estaba siendo racista

(CNN) — Ellen DeGeneres ha tenido mala prensa últimamente, pero Sofía Vergara no se suma a esas críticas.

Ha habido denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en «The Ellen DeGeneres Show».

Y recientemente, un video de Vergara cuando apareció en el programa en 2015 ha estado circulando en las redes sociales.

En él, DeGeneres parece burlarse del acento de Vergara.

La jueza de «America’s Got Talent», es colombiana, por lo que la burla generó críticas de que DeGeneres estaba siendo racista.

Pero Vergara tuiteó que ese no era el caso en absoluto.

Two comedians having fun with each other to entertain. I was never a victim guys, I was always in on the joke. https://t.co/mjUjPNRHlb

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) August 21, 2020