La música salva a la humanidad de su extinción en «Bill and Ted Face the Music» con Keanu Reeves y Alex Winter

Bill y Ted (Alex Winter y Keanu Reeves) deberán componer una canción que salve al mundo de su destrucción (Foto cortesía Orion Pictures)

(CNN Español) — En efecto, están de regreso. Bill (Keanu Reeves) y Ted (Alex Winter) han vuelto en una tercera parte de la cinta original que se estrenó en 1989 —»Bill & Ted’s Excellent Adventure— y que tras una segunda parte titulada «Bill & Ted’s Bogus Journey», estos mejores amigos estaban en el escenario cargando a sus bebés «Little Bill & Little Ted» y su amiga, la Muerte (William Sadler). El mundo estaba a sus pies y su banda Wyld Stallyns salvaba al mundo en ese momento.

Hoy, 29 años después, regresan estos mejores amigos quienes no han escrito la canción que cumpliría su destino y aseguraría la supervivencia de la humanidad. El tiempo se acaba. Aún viven en San Dimas, California; sus bebés ahora se han convertido en los igualmente obsesionados con la música Billie y Thea; Wyld Stallyns se desintegró y la Muerte se encuentra molesta.

«Me divertí tanto con esta tercera cinta. Pasaron 29 años para hacerse, pero fue lo más divertido en hacer a este personaje. Vi la segunda parte un par de veces. Llevo cargando este personaje por varios años. Cuando lo desempolvé, salió muy fácil. Quise ver la segunda cinta para recordar cuál era la relación que tenía con Bill y Ted. Había olvidado tantos detalles que me sirvió para recordarlos. La muerte tuvo un mal camino en la industria musical, así que está algo amargado y enojado. Porque siente que nada salió bien y que fue la culpa de Billy Ted y porque lo sacaron de la banda. No está en un lugar bueno», asegura el actor William Sandler quien habló vía telefónica con Zona Pop CNN.

Zona Pop

¿Por qué tardó 29 años en filmarse la tercera parte?

William Sadler

«Todos estábamos muy ocupados, Keanu hizo «Speed» y «Matrix» y otros proyectos, Alex hizo sus documentales y yo hice otras cintas. Todos estábamos ocupados hasta que hace 5 años, los escritores Ed Solomon y Chris Matheson comenzaron a escribir la tercera parte y se acercaron a preguntarme si estaría interesado en revivir a la muerte. Honestamente no pensé que llevarían a cabo el guión».

Así como en las otras dos películas, aparecen diversos personajes históricos. En esta ocasión Bill y Ted viajan en el tiempo para reencontrarse consigo mismos y juntar a un grupo de personajes que los harán componer la tan esperada canción. Jimmy Hendrix, Louis Armstrong, Dave Grohl, Mozart, Ling-Lun y kirk Cuddy se encargarán junto con Billie y Thea de llenar el universo de música. «La música es el espíritu de la cinta. Es algo muy importante, sobre todo para las hijas de los dos. Es todo, su vida gira entorno a la música. Su pasión es grandiosa. Creo que la música toca a la gente a través de todo tipo de fronteras. No importa el idioma que hables o el país en el que estés, no importa tu apariencia. La música llega a tu corazón y mueve a las personas», asegura Sadler.

La cabina telefónica sigue siendo un personaje importante que los llevará a viajar en el tiempo para encontrar a los personajes indicados y poder componer la canción que salvará al mundo. Solo les quedan 77 minutos y 25 segundos para escribirla o toda la realidad colapsará sobre sí misma. El reloj está corriendo ¿podrán salvar a la humanidad?

«Bill and Ted Face the Music» se estrena en Estados Unidos este viernes 28 de agosto. No hay fecha de estreno todavía en Latinoamérica.