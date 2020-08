Los memes del deseo de Messi de salir del Barcelona

(CNN Español) — Lionel Messi le comunicó al Barcelona que se quiere ir del club y el mundo del fútbol se conmocionó. No es una tormenta, es un huracán lo que se avecina. No solo porque el nombre de Messi lleva siendo la pìedra angular del proyecto futbolístico del Barça por más de una década, sino por las implicaciones legales y deportivas de una posible salida del argentino del conjunto culé.

En redes los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de referirse a todas esas implicaciones con humor y, desde luego, los memes abundan. Estos son algunos de ellos.

Se queda bro, no te rayes pic.twitter.com/R3j7GpS4TL

ME URGE que sea el 2035 para ver el The Last Dance de Messi y el Barcelona pic.twitter.com/GPUyCdHcM4

— Sopitas (@sopitas) August 25, 2020