Más de 70 millones de personas bajo amenaza por tiempo severo en EE.UU.

(CNN) –– Más de 70 millones de personas están bajo amenaza por tiempo severo este martes en el noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos.

Nueva York, Boston, Providence y Hartford están bajo riesgo de fuertes tormentas esta tarde y noche, a medida que un frente frío atraviesa la región. Existen incluso mayores posibilidades de tormentas severas en Filadelfia, Baltimore y Washington.

«La principal amenaza actual por tormentas eléctricas severas parece ser para los vientos de tormenta dañinos sobre partes del Atlántico Medio», señaló el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

Además de los vientos dañinos, también habrá amenaza de granizo.

Algunos lugares, como Pittsburgh y Cleveland, enfrentan una amenaza de tormentas severas este martes y miércoles.

«Un frente estancado se extenderá desde la parte superior del sureste de los Grandes Lagos hasta la región del Atlántico Medio temprano este miércoles», detalló el SPC.

Todavía existe algo de incertidumbre sobre el nivel de intensidad de algunas de estas tormentas.

Las principales amenazas seguirán incluyendo vientos dañinos y granizo, pero también existe la posibilidad de tornados aislados.

Para Boston, Nueva York y Providence, en Rhode Island, solo habrá un pequeño espacio tranquilo este miércoles antes de que regrese la amenaza grave el jueves. Por el momento, hay una amenaza de nivel 2 ––de 5 niveles–– este jueves desde Nebraska hasta Massachusetts, pero es posible que las áreas del noreste deban actualizarse a probabilidades más altas a medida que se acerca el evento.

After a brief break tomorrow, Thursday severe setup also looks potent. With more shear around there's supercell (rotating storm) potential pic.twitter.com/68Ii8Gz1AP

— Eric Fisher (@ericfisher) August 25, 2020