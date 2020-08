OPINIÓN | La importancia de tener una gran amistad en tu vida

Aminatou Sow y Ann Friedman están aquí para decirte que los lazos de por vida no tienen que ser sobre lo que tú y la otra persona tienen en común. A menudo, es lo contrario.

(CNN) — A pesar de que su amor compartido por «Gossip Girl» provocó una amistad que cambió sus vidas para siempre, Aminatou Sow y Ann Friedman están aquí para decirte que los lazos de por vida no tienen que ser sobre lo que tú y la otra persona tienen en común. A menudo, es lo contrario.

Lo que comenzó tan mágicamente después de que un amigo común las invitó a una fiesta para ver el episodio del baile de graduación se convirtió en una relación que ha ayudado a definir su edad adulta y sus carreras. No siempre ha sido fácil, pero su amistad ha perdurado en parte debido a su capacidad para interrumpir lo que la lingüista Deborah Tannen ha llamado «la historia de la igualdad», la forma en que algunos amigos, especialmente las mujeres, se unen por sus similitudes. Resulta que estas amigas necesitaban forjar un vínculo definido por sus diferencias y la capacidad de comunicarse sobre ellas de manera clara y repetida.

El observador casual podría pensar que algo como esto sería fácil para dos mujeres exitosas que ya son famosas por ser amigas. Desde 2014, Sow y Friedman han sido coanfitrionas de «Call Your Girlfriend«, su popular podcast con cientos de miles de oyentes por episodio, donde exploran la vida, la cultura, la política y más a través de la lente de su amistad a distancia. (Aunque ambas vivían en Washington cuando un amigo común las presentó por primera vez, Sow, una estratega digital nacida en Guinea y criada en Nigeria, Bélgica y Francia, ahora vive en Brooklyn. Friedman, una periodista de Iowa, vive en Los Ángeles).

También son bien conocidas como las arquitectas de «Shine Theory», un término que han registrado como marca registrada y que entró en el lenguaje común a través de una columna que Friedman escribió para The Cut en 2013. En pocas palabras, «No brillo si tú no brillas», una «inversión, a largo plazo, para ayudar a alguien a ser la mejor versión de sí mismo y confiar en su ayuda a cambio. Es una decisión consciente traer todo tu ser a tus amistades y no dejar que la inseguridad o la envidia las asolen».

En su reciente libro «Big Friendship: How We Keep Each Other Close”, las dos amigas aportan nuevos conceptos emocionales e intelectuales a la mesa, entrelazados con investigaciones de pensadores como Tannen y otros para hacer exactamente lo que hace su podcast: tratar de comprender el mundo fuera de su amistad mirando el mundo dentro de ella. Definen el concepto del título, «gran amistad», como «un vínculo de gran fuerza y significado que trasciende las fases de la vida, la geografía y los cambios emocionales». Como me dijo Sow, es un término que describe «la persona que quieres que esté allí en los últimos días de tu vida».

La clave para mantener grandes amistades, especialmente en un mundo que sugiere que la amistad debe ser sin esfuerzo y que el valor y el esfuerzo de las relaciones emocionales es más aplicable al trabajo del matrimonio, los hermanos y la crianza de los hijos, es el «estiramiento», la siembra y la metáfora extendida de Friedman sobre las formas en que ambos miembros de una «gran amistad» tienen que reconocer que ninguna amistad dura en piloto automático.

La verdad fundamental que revela su libro es que nada de esto es fácil, ni para ellas ni para nadie más. El crecimiento, a veces doloroso, es necesario para mantenerse al día con los cambios de vida individuales y las evoluciones en la relación. A veces puede enviarte a terapia, una experiencia que Sow y Friedman invitan con franqueza y valentía a sus lectores a compartir y aprender, ya que describen la búsqueda de ayuda profesional para reparar las rupturas en su relación como mejores amigas y socias comerciales.

El libro de Sow y Friedman es un poderoso esfuerzo por forjar un lenguaje más sólido para lo que significa la amistad en la vida moderna. Me dijeron que “Big Friendship” porque era el tipo de libro que ellas mismas necesitaban leer; conmigo y en otras entrevistas, se resisten un poco a la idea de que su libro tenga más o menos resonancia porque ha caído durante una era en la que mantener la amistad a través de amplias distancias geográficas y a través de líneas raciales tiene un mayor sentido de urgencia y oportunidad para lectores que luchan por hacer frente al devastador aislamiento de la pandemia de covid-19 o por encontrar formas más honestas y menos tóxicas de cultivar sus amistades interraciales.

Sow, que es negra, lo expresó de esta manera en un episodio reciente de «CYG», al preguntar: «¿Cómo sabes cuánto se supone que debes darle a un amigo y cuándo es demasiado? ¿Cuándo no es suficiente? Y eso es algo sobre lo que tienes que dialogar constantemente contigo mismo y con tu amigo. En realidad, no hay una respuesta clara». Como Friedman, que es blanca, dijo en su podcast, «muchas veces cuando nos preguntan sobre este capítulo del libro sobre la amistad interracial, la gente lo enmarca en términos de ‘este momento’, y creo que es muy importante para nosotras no enmarcarlo como en o de un momento. Es más que eso, en la amistad y más allá. Pero como ella señala luego, «no hay una gran cantidad de trabajo sobre la amistad interracial».

Ese cuerpo del trabajo ahora es un poco más grande y estamos mejor por ello. Una gran amistad es, como me dijo Friedman, «una elección que ambas personas deben tomar para que funcione». El punto es que es trabajo, y cuanto más tiempo sigamos con nuestros días en un mundo definido por la distancia social, más nos ayuda el trabajo a mantenernos con vida.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

CNN: ¿Cómo decidiste escribir este libro?

Ann Friedman: Creo que esta es una conversación que queríamos tener públicamente sobre el lugar de la amistad en la sociedad y en todas nuestras vidas. También es un libro que necesitamos leer en varios momentos de nuestra amistad. Uno que refleje las dificultades de este tipo de relación íntima platónica, así como sus alegrías.

CNN: Para tomar el concepto del título: la idea de una gran amistad me parece tan revolucionaria –poner este tipo de lenguaje engañosamente simple a lo que es una experiencia tan compleja y rica. No quiero pedirle que repita todo el libro, pero ¿puede explicar qué significa este término para usted y si ese significado ha cambiado en el proceso de publicación del libro en el mundo?

Aminatou Sow: Realmente buscábamos un vocabulario y un lenguaje para ser realmente precisas sobre el tipo de amistad que tenemos, que es una amistad que es muy profunda. Es una amistad que trasciende la geografía y, en definitiva, es una amistad que queremos tener para el resto de nuestras vidas. Ya sabes, la palabra amigo, puede significar muchas cosas, y queríamos dejar muy, muy claro que estábamos hablando de este tipo de amistad que está realmente arraigada en el futuro. Ni un conocido, ni un viejo amigo de la universidad al que no vuelves a ver, ni la persona con la que vas a cenar una vez al año, la persona con la que quieres estar allí en los últimos días de tu vida.

CNN: Al leer su libro como una especie de argumento a favor de la amistad, como institución social, para obtener el mismo tipo de lenguaje y apoyo que tienen otras instituciones sociales (como el matrimonio o la familia), se sintió como la historia social y política del feminismo. Estaba en todas partes en los espacios de lo que estabas diciendo. ¿Puedes hablar sobre el papel que jugó el feminismo en tu investigación y redacción del libro?

Sow: Esa es una gran pregunta. Me encanta. Creo que, en el fondo, una de las preguntas que realmente estábamos tratando de responder en este libro es: ¿cómo deberían los adultos modernos poder vivir sus vidas? Y creo que el feminismo, obviamente, está en la raíz de gran parte de nuestra amistad, las dos, y cómo nos hemos relacionado realmente entre nosotras y las ideas que hemos compartido sobre cómo podemos ser personas liberadas en el mundo. Entonces creo que fue muy natural que cuando escribíamos este libro, buscáramos otras voces que complementaran muchas de las ideas que teníamos. Y tengo que decir que la erudición feminista ha sido realmente importante para nosotras, al igual que la erudición ha sido muy importante en la forma en que pensamos sobre estas ideas.

Hablamos con Angela Chen, quien publicará un libro maravilloso sobre la asexualidad a finales de este año llamado «Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex”. Y ese fue un momento realmente revelador para mí, hablar con ella. También hablamos con Stephanie Coontz, quien es historiadora del matrimonio y alguien que realmente ha dado forma a gran parte de la conversación sobre cómo era el matrimonio en Estados Unidos y cómo es ahora. Y creo que eso también fue fundamental para muchas de las ideas que teníamos. Estoy seguro de que Ann tiene mucho que agregar.

Friedman: ¡No, eso fue genial! ¡De verdad, eso es lo que hubiera dicho!

CNN: Pasan mucho tiempo en el libro describiendo su inversión continua de la una en la otra. Hablas de eso cuando hablas de “Shine Theory” y lo hablas especialmente cuando tomas esta increíble decisión de sentarse juntas en el sofá de un terapeuta (para resolver problemas importantes en su amistad). ¿Por qué es tan importante interrumpir esta idea de que la amistad debe ser sencilla?

Friedman: Creo que a las dos nos criaron con la idea de que el trabajo duro es importante. (Risas). Y trabajar duro en cualquier área de la vida que puedas considerar es muy importante. Así que trabajando duro para avanzar en tu carrera, pero también para ser tu mejor yo, vivir en el lugar donde quieres vivir, tener a las personas a tu alrededor que quieres a tu alrededor. Eso fue algo así como una parte ambiental de nuestra educación.

Pero realmente no se dijo directamente que los amigos son algo en lo que tendrás que trabajar. Ambas también venimos de familias donde nuestros padres son corresponsales increíbles; son muy buenos para mantenerse en contacto con personas que están lejos y que están realmente comprometidas con sus comunidades. Y entonces, en cierto sentido, estaban modelando esto, pero la idea de que la amistad en particular requiere una especie de inversión emocional es algo que todavía no habíamos asimilado por completo. (No habíamos imaginado) cómo se ve eso.

Es una tontería decir en voz alta que hemos tenido estos aportes en nuestra infancia y, sin embargo, esperábamos que nuestra propia amistad seguiría siendo fácil, francamente, siempre se sentiría sin esfuerzo. Y así que nos pillaron con la guardia baja cuando no fue así. Creo que parte del objetivo de este libro es decir que los seres humanos somos desordenados. Las emociones son complicadas. Y cuando enreda su vida con otra persona, incluso si es «solo un amigo», probablemente se encontrará con algunos problemas en algún momento, incluso si es solo una falla de comunicación menor. Y en lugar de ver eso como un defecto fatal en la amistad, porque se supone que la amistad es fácil, (tenemos que preguntar) ¿y si simplemente la normalizamos como algo que puede suceder en cualquier tipo de relación cercana?

CNN: Para cambiar más al contexto contemporáneo del libro, realmente me encontré volviendo al subtítulo: «Cómo nos mantenemos unidos». Como describe en el libro, trabaja para mantenerse conectado, especialmente digitalmente. Y es tan oportuno ver eso, ahora que la pandemia ha convertido muchas más amistades en propuestas a distancia. ¿Ha cambiado su comprensión de la conexión digital, o cualquier otro componente de «cómo nos mantenemos unidos», desde que comenzó la pandemia de covid-19?

Sow: La razón por la que llegamos a ese subtítulo en primer lugar es que queríamos ser realmente precisas sobre el hecho de que este no era un libro sobre cómo hacer un amigo, aunque ese es un problema real que debe ser dirigido a tanta gente y es un punto de dolor. La revelación de gran parte del trabajo que habíamos hecho en nuestra amistad y de gran parte del trabajo de escribir este libro fue que aparecer el uno para el otro y mantenernos cerca es una elección que tienes que tomar una y otra vez y una y otra vez. Constantemente estás optando por la amistad.

Y la pandemia realmente extiende a ambas personas en cualquier amistad, porque el temor existencial está en todas partes. La gente tiene miedo. La gente está enferma. Las personas se estiran de maneras que en realidad son simplemente inimaginables. Y creo que (es un) recordatorio de que solo porque resististe una tormenta anterior no significa que puedas configurar esta relación en piloto automático. Tienes que presentarte todos los días con una renovada intención de estar cerca de tu amigo.

CNN: ¿Recibes preguntas de lectores, personas que se enfrentan a esto durante la época de la pandemia?

Friedman: Lo hacemos. Creo que es un momento en el que mucha gente está evaluando sus relaciones cercanas y pensando en qué los mantiene unidos a las personas que les importan y que no comparten el espacio físico con ellos. Y eso ha sido algo en lo que ambos también estamos pensando. Como decía Aminatou, tenemos esta relación de larga distancia, pero creo que todos se están recalibrando. Algunas de las preguntas que han sido realmente difíciles de responder son de personas que buscan hacer un nuevo amigo, o tal vez alguien que se mudó a una nueva ciudad durante la pandemia. Y es muy difícil saber por dónde empezar sin siquiera el germen de una conexión.

Esa ha sido una de las cosas difíciles de responder porque, refiriéndose al subtítulo nuevamente, es un buen momento para duplicar a las personas que ya sabes que quieres mantener cerca. Pero la parte que precede a eso, la parte de hacer amigos, creo que se ha visto realmente obstaculizada por este momento.

CNN: Habla con mucha franqueza y vulnerabilidad en el libro sobre cómo tener una amistad interracial ha afectado su relación. ¿La publicación de este libro en este momento particular de del diálogo estadounidense sobre la justicia racial le ha sacado algo a la superficie?

Friedman: Obviamente escribimos este capítulo (sobre la amistad interracial) mucho antes de las protestas generalizadas por la muerte de George Floyd y creemos que el problema racial no comenzó a suceder en la primavera y en el verano boreal de 2020. Sé que eso es algo que muchas personas entienden, pero casi subraya uno de los temas de ese capítulo, que es que la raza y el racismo están afectando a todas las amistades, ciertamente en Estados Unidos, sean interraciales o no.

Pero (la raza y el racismo sí) afectan particularmente la amistad interracial, especialmente la amistad interracial entre personas blancas y negras, como la nuestra. Y si eso no es algo de lo que estés hablando abiertamente en tu amistad, no significa que no esté teniendo un impacto. Y específicamente, hablando de mi experiencia como una amiga blanca en esta amistad interracial, una de las cosas sobre las que escribimos en el capítulo es que si los efectos que la raza y el racismo están teniendo en su relación surgen en una amistad, lo más probable es que sea así. No es el amigo blanco quien lo menciona.

Y si hay algo que decir como un llamado a la acción en este momento, es realmente mirar no solo las conversaciones que está teniendo externamente como una persona blanca en el mundo que está tratando de hacerlo mejor, sino también la forma en que la raza y el racismo están afectando tus amistades. Pregúntese si está en sintonía con eso y si es usted quien lo menciona. Porque eso es algo que ha sido un largo viaje de aprendizaje para mí, francamente. Para aprender a ver eso y también aprender a ser el que plantee el problema.

Ese comentario está realmente dirigido a personas que están en mi posición de ser una amiga blanca en una amistad interracial, pero se siente apropiado porque muchas de las personas que están hablando recientemente de esto son personas blancas. Todos los demás han estado hablando de esto durante mucho tiempo.

CNN: Como dice, esta no es una conversación nueva para tanta gente. Y para otros, se siente nuevo de una manera que está generando un gran deseo de hacerlo mejor y mucha incertidumbre sobre qué hacer con ese deseo. Creo que algunos estadounidenses están recurriendo a la estantería o al dispositivo de transmisión en busca de material sobre cómo entender la raza de una manera diferente. Eso me da curiosidad acerca de lo que piensas de este fenómeno: listas de libros y películas que se distribuyen para ayudar a los blancos a encontrar una forma más auténtica o informada de informarse sobre la vida de los negros. ¿Cómo te sentirías al ver «Big Friendship» en una lista así?

Sow: Esa es una pregunta difícil para mí. Estoy tratando de pensarlo bien. Ann, ¿quieres llevarte esto?

Friedman: Yo también sigo pensando en eso. Tengo cierto escepticismo inherente a la lectura de listas como esta, esencialmente (con) la idea de que simplemente compartir una lista o simplemente comprar un determinado conjunto de libros puede ser como «Está bien, estoy marcando esa casilla. Mi obligación está cumplida». Pero dicho esto, una de las razones por las que estoy muy orgullosa de este capítulo de nuestro libro en particular, es por algunas de las cosas de las que estaba hablando. Creo que puede ser muy fácil hablar del racismo como algo que ocurre a nivel de políticas, a nivel policial, incluso dentro de la cultura: los libros, la televisión, la música y las películas que todos consumimos. Es más fácil hablar de eso que mirar realmente cómo se desarrolla en las relaciones interpersonales.

Creo que para mí se siente un poco extraño estar entre algunos libros que realmente están reclamando ser guías de enseñanza para estos conceptos, algo como «Cómo ser un antirracista» o «Fragilidad blanca». No sé si nuestro libro está en línea con libros como ese. Pero sí creo que las personas blancas que son nuevas en este diálogo deben ser empujadas a examinar sus relaciones y comportamientos cotidianos, y la forma en que están perpetuando o trabajando contra el racismo en ellos. Y en ese sentido, estaría feliz de ser incluido en un diálogo sobre el aprendizaje y el crecimiento en este frente.

Y también quiero decir que realmente deseo que más libros solo hablen sobre la raza en el contexto de otras cosas. No escribimos un libro sobre «raza y amistad», escribimos un libro sobre la amistad, y la raza afecta la amistad, por lo que está ahí. Y creo que algunas de mis obras favoritas de no ficción y comentarios sociales no necesariamente tienen que apostar por el suelo y decir: «Todo esto se trata del objetivo de la carrera, ahora estamos haciendo carrera». Realmente están explicando el hecho de que la raza está en todas partes al abordar la raza mientras hablan de otros temas. Esa es otra razón por la que el marco de la lista de lectura me vuelve escéptica.

Sow: Eso es tan inteligente, eso es tan inteligente, eso es tan inteligente. Gracias por decir lo que no pude decir.

CNN: ¿Ves que la amistad se hace o se representa de manera diferente, culturalmente hablando, desde que comenzaste a trabajar en el libro? Estoy pensando un poco en cosas como «The Babysitters Club» en Netflix aquí, pero también tengo más curiosidad sobre lo que estás viendo sobre cómo se representa la amistad en estos días.

Sow: Creo que realmente estamos viviendo en un momento en el que la amistad está representada en la cultura. Estoy pensando en la última temporada del programa de televisión, «Insecure». Hay tanta energía y televisión al respecto. Históricamente ha habido novelas asombrosas sobre amistades íntimas muy complicadas. Creo que lo que estábamos tratando de contribuir específicamente a esta conversación era preguntar: ¿cómo se ve dentro de una amistad cuando 2 personas hablan de ella al mismo tiempo?

Creo que siempre habrá ganas de más historias de amistad porque cada amistad es diferente, ¿sabe? Y creo que realmente representando la profundidad del amor y la profundidad de la complejidad hay algo que va a ser realmente importante. Muchas películas, libros y programas de televisión tratan, en última instancia, de historias románticas de amor y cuentan la misma historia una y otra vez y la gente se siente vista y escuchada y se siente representada. Y creo que eso también es posible en la amistad.

Estamos tratando de decir que los grandes amores de tu vida también pueden ser tus amigos y que esas historias también merecen ser contadas.

CNN: Esta pregunta nos lleva de regreso al principio, a lo que usted describe en el libro como su encuentro lindo durante esta visualización compartida de «Gossip Girl». ¿Ha habido alguna vez un fenómeno cultural (libro, película, serie de televisión) sobre el que no estuvo de acuerdo radicalmente y no pudo encontrar puntos en común?

Friedman: (Risas). Esta es una pregunta muy divertida. (Risas).

CNN: Sabía que tenía que preguntarle a todos acerca de muchos temas realmente importantes que están ocurriendo en el mundo, así que pensé que sería divertido mezclarlos un poco.

Friedman: De hecho, siento que la dinámica más predominante en nuestra amistad es que soy tan lenta en todo lo relacionado con la cultura, que generalmente Aminatou ya lo ha consumido y ha desarrollado una posición aguda o una visión muy inteligente de lo que sea. Como, un año antes de que siquiera me comprometa con eso. Entonces confieso que escucho esta pregunta y pienso menos en algo en lo que no estamos de acuerdo y más en lo lenta que soy para ponerme al día con su consumo cultural.

CNN: ¿Algún pensamiento del otro lado?

Sow: Estoy luchando por pensar en algo en lo que simplemente no estamos de acuerdo con vehemencia. Creo que parte de lo divertido de compartir arte con otras personas es que puedes escuchar sus opiniones al respecto. No creo que tengamos la misma opinión sobre la mayor parte del arte que compartimos. Pero siempre disfruto de un vigoroso debate al respecto.

CNN: ¿Qué es lo que más le impacta al promocionar este libro? ¿Qué viene después?

Friedman: Solo que ha sido genial escuchar las historias de amistad de otras personas. Eso es algo que me emociona mucho escuchar. A medida que más personas lean este libro, escuchen historias sobre cómo hacen amistad y cómo experimentan algunas de estas cosas, creo que nunca me cansaré de eso.

SOW: Sí, eso es lo mismo para mí. Este libro es realmente una invitación para que otras personas compartan sus historias. Y me encantó escucharlas.