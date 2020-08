Una universidad crea avatares personalizados de sus estudiantes para la ceremonia de graduación

(CNN) — En universidades de todo el mundo, las ceremonias de graduación brindan a los estudiantes la posibilidad de marcar un logro educativo con familiares y amigos presentes, pero la pandemia de coronavirus les ha robado la oportunidad de hacerlo de la manera tradicional.

Abrazando esta nueva normalidad, una universidad ideó una manera única de otorgar los títulos a los estudiantes: utilizando la realidad virtual.

Los avatares de más de 2.000 estudiantes del Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IIT, por sus siglas en inglés) recibieron sus certificados de manos de un avatar del director del IIT, Subhasis Chaudhuri, durante una ceremonia el domingo.

La celebración única, diseñada para cumplir con las medidas de seguridad por el coronavirus, se transmitió en dos canales de televisión locales, así como en YouTube y Facebook Live, según un comunicado de la Oficina de Información de Prensa (PIB, por sus siglas en inglés) del Gobierno indio.

'Innovation' to be big driver of India's growth; With ambitious & tech-savvy population, a forward thinking govt. that supports entrepreneurship & 4th largest #Startup ecosystem, India to stake its claim as one of world's great innovation hubs

«El Instituto pensó que lo mejor era organizar una convocatoria de realidad virtual para los estudiantes que se graduaban a fin de no poner en riesgo su salud pero, al mismo tiempo, no privarlos de la sensación de logro y el orgullo tras pasar por el principal instituto de ingeniería de la India», dice el comunicado.

IIT es una de las universidades técnicas más prestigiosas de la India, conocida por producir titanes de Silicon Valley como el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Los estudiantes también pudieron «deambular por un campus virtual, visitar sus albergues y departamentos virtualmente, y encontrarse con sus amigos y profesores», dijo PIB.

Honored to receive a Ph.D. degree at 58th Convocation @iitbombay. The Committee presented everyone with cool personalized avatars. I thank @iitbombay, lovely people from my beloved department CUSE, and @DrArnabJana for constant support and everlasting fun. pic.twitter.com/qyCCjaEFcz

— deepank verma (@verma_deepank) August 23, 2020